بالكوكاكولا تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا والشيب المبكر في دقائق معدودة وبدون رجوع مرة اخري وداعا للصبغات الكيميائية

بالكوكاكولا تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا والشيب المبكر ، من الممكن الاعتماد على مكون قد يثير دهشة الجميع حيث أن الغرض من استعماله هو الإزالة للشعر الأبيض وهذا المكون هو المياه الغازية ماركة كوكاكولات التي من الممكن أن تعمل على التعزيز لصبغ الشعر والإخفاء لأي مظهر من مظاهر الشعيرات البيضاء حيث أها مزعجة للكثير من الناس وبالأخص النساء ولكونهن لا ترغبن في الاستعمال لمكونات أي صبغة كيميائية قد تتسبب في الإتلاف للشعر وتساقطه لذا فقد اقتضت الحاجة ضرورة معرفة كيفية الاستعمال لذلك المكون لتحضير خلطته الفعالة ليقضي تمامًا على شعيرات الشيب.

بالكوكولا القضاء على الشعر الأبيض نهائيا

بالكوكولا القضاء على الشعر الأبيض نهائيا هذا ما سنعرفه من خلال العرض للمكونات الآتي ذكرها تباعًا بالنقاط القادمة:

كوب مكون كوكاكولا.

ملعقتان بن خام.

ملعقتان فازلين.

ملعقتان جل ألوفيرا.

ملعقة ملح.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت سمسم.

طريقة التحضير للخليط تكون على هذا النحو الآتي:

نخلط مختلف المقادير التي قدج سلف ذكرها ما عدا القهوة.

بعد التأكد من تمام الامتزاج ما بين كل المكونات نضيف البن الخام، ثم قوم بإذابته بشكل جيد حتى نتمكن من التطبيق للوصفة مع التأكد من كامل ذوبان كل الفازلين مع الألوفيرا.

التطبيق يستدعي أن تكون الوصفة بقوام خفيف حتى يتم التطبيق على الشعر بمنتهى السهولة.

كيف يمكن التطبيق للخليط؟

التطبيق للخليط يكون من خلال وضعه على الشعر والإبقاء عليه مدة حوالي ساعتين والشعر يكون مغطى بالكامل، ثم نقوم بعد ذلك بالإنهاء لخطوة التطبيق عن طريق الشطف للشعر بالاستعمال للمياه الفاترة مع نوعية الشامبو المناسبة.

فائدة خليط الكوكاكولا لإنهاء الشيب

من الممكن أن نستخدم هذا الخليط ليس فقط لصبغ أي شعر أبيض بل تستعمل كذلك لتنعيم الشعر وجعله أكثر لمعان وجاذبية والتحسين من رونق الشعر ونموه، والقضاء على أي جفاف للشعر كما يمكن الاستعمال لهذه الوصفة لأكثر من مرة بالأسبوع فهذا يعزز من عملها، ولا يتسبب في الإلحاق للشعر بأي أذى حيث أن مختلف المكونات الداخلة بالوصفة مستوحاة من الطبيعة، ولا تؤذي فروة الرأس.