ألذ وأطعم طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة كوكيز غرقان شيكولاته وأسرار طعمه الرهيب

طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة مليئة بالشيكولاته بطعم فوق الخيال. الكوكيز هو من أشهر أنواع البسكويت أو إن صح التعبير فهو من الحلويات المشهورة على مستوى العالم. كما أن أصل cookies من البلاد الفارسية ثم بعد ذلك انتشر في جميع البلدان كأمريكا وغيرها. بالإضافة لذلك يتميز بسكويت الكوكيز عن الأنواع الأخرى من البسكويت بتعدد نكهاته المختلفة

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نقدم لكم مقادير وطريقة عمل بسكوت الكوكيز الرهيب على أصوله بطريقة سهلة وسريعة وطعم ولا أروع على طريقة أشهر المحلات.

كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات أي ما يعادل 125 جم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشه من الفانيليا.

كوب من قطع الشيكولاته أي ما يعادل 180 جم من قطع الشيكولاتة.

ثلثان كوب من الكاكاو الخام أفضل أنواع الكاكاو أي ما يساوي 60 جم.

ربع كوب من السكر الأبيض ما يعادل 50 جم.

كوب إلا ربع من السكر البني أي ما يعادل 165 جم.

نصف كوب + ملعقة كبيرة من الزبدة أي ما يعادل 150 جم.

باستخدام المضري أو العجان قومي بخلط الكر الأبيض والبني مع الزبدة جيداً حتي يذوب السكر مع الزبدة، ويصبح القوام كريمي.

بعد ذلك سيصبح القوام ستجدي لون القوام فاتح قيلاً قومي بإضافة البيضة للخليط مع رشه الفانيليا، ثم قومي بخلط مكونات حتى تتجانس مع بعضها.

ثم أضيفي بعد ذلك المكونات الجافة الدقيق والملم والبيكنج بودر والبيكنج صودا والكاكاو، وقومي بخفقهم معا فقط حتى تتداخل المكونات معاً.

بعد ذلك قومي بإضافة قطع الشيكولاتة إلى الخليط وقومي بخفق المكونات هذه المرة جيداً معا حتى تجدي أن جميع الخليط تجانس وتداخل جيداً معاً.

قومي بتغطية العجينة جيداً وتركها في الثلاجة لمدة يوم كامل على الأقل لتحصلي على أفضل نتيجة للكوكيز لتصبح مثل أشهر المحلات.

بعد ذلك قومي بإخراج العجينة من الثلاجة، ثم قومي بتشكيلها كما تحبي ثم زييني العجينة بوضع قطع من الشيكولاتة الشيبس عليها قبل إدخالها الفرن.

ثم أدخليها في فرن ساخن على درجة 180° على الرف الأوسط لمدة 11 دقيقة إذا كنتِ تريدي الكوكيز طري.

أما إذا كنتِ تحبي أن يكون مقرمش فاتركيه لمدة حوالي 13 دقيقة أو ربع ساعة ليصبح مقرمش.

ثم أخرجيه من الفرن واتركيه في جميع الأحوال حتى يبرد ثم تناوليه كما تفضلي.

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