طريقة عمل كيكة القهوة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

طريقة عمل كيكة القهوة ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار وخاصة عشاق القهوة، بالإضافة إلى أنها غنية بالكريمة اللذيذة، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة أيضاً، كما أنها من أنواع الكيك الخرافة الذي يقدم في المناسبات والأعياد، كما تقدم مع كوب من القهوة أو الحليب، أو كما تفضلون، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية، وكيكة الخلاط بالكاكاو وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة القهوة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل كيكة القهوة

تتكون طريقة عمل كيكة القهوة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت نباتي.

نص كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نسكافيه مذاب في ربع كوب من الماء الدافئ.

مقادير خليط السقية

2 ملعقة صغيرة نسكافيه.

القليل من الماء.

180 مل حليب.

مقادير الكريمة

130 جم كريمة بودرة.

كوب حليب بارد.

ملعقة نسكافيه.

القليل من الماء.

للتزيين

القليل من النسكافيه.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة القهوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير الكيك

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والفانيليا، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتكاثف الخليط ويصبح كريمي.

ثم نضيف الزيت والزبادي والنسكافيه المذاب في الماء، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي قليلاً حت يتجانس الخليط.

ثم ننخل على الوعاء الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نحضر صينية بيركس مقاس 28*28 سم وندهنها بالزبدة، ثم نسكب فيها الخليط ونساويه جيداً.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

تحضير خليط السقية

نحضر كوب، ثم نضيف إليه النسكافيه والقليل من الماء، ثم نقلبهم جيداً حتى يذوب النسكافيه.

ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيداً.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك الكيكة تبرد لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نسقي الكيكة بخليط السقية، ونترك الكيكة تبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة.

تحضير الكريمة