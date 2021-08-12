اسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه كريمي وعمل مهلبية قمر الدين زى المحلات

أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه، تعتبر المهلبية من أكثر الحلويات المشهورة في الوطن العربي، كما غنها تتميز بطعمها الجميل المميز ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة يمكن عملها بالنشا واللبن ويمكن عملها بقمر الدين ويمكن تحضير بالبسكويت والسميد ومن مميزات المهلبية إنها تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للصحة والآن سوف نقدم لكم إحدى طرق المهلبية . أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل المهلبية والآن إحدى طرق عمل المهلبية . المهلبية البيضاء باللبن والفستق المفري المهلبية البيضاء باللبن والفستق المفري مكونات عمل مهلبية اللبن والمكسرات لتر لبن

سكر مقدار كوب

ماء ورد مقدار ملعقة كبيرة

فانيليا مقدار ملعقة صغيرة

ثمن كيلو جرام نشا

لزوم التجميل ( فستق مطحون – دقيق ) طريقة إعداد وتحضير مهلبيه اللبن نضع اللبن في إناء على النار ويضاف السكر ويقلب والفانيليا ويذاب النشا في ماء بارد ويضاف إلى اللبن المغلي ويضرب الخليط جيدا حتى يغلظ القوام .

يغرف أو يصب في بولات التقديم أو أطباق الحلويات .

وتتم عملية التجميل بالفستق المطحون والزبيب وتقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة إعداد وتحضير مهلبيه اللبن طريقة مهلبية قمر الدين في المنزل طريقة مهلبية قمر الدين في المنزل مكونات عمل مهلبية قمر الدين نصف كيلو جرام باكت قمر الدين .

ثمن كيلو جرام نشا .

ربع كيلو جرام سكر .

مقدار مناسب من الماء .

ملعقة صغيرة فانيليا أو مقدار فنجان صغير ماء ورد .

لزوم التجميل جوز هند مبشور . طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين ينزع الورق البلاستيك حول قطعة قمر الدين وتقطع شريحة قمر الدين باليد إلى قطع صغيرة وتنقع في ماء فاتر ويصفى قمر الدين .

نضع قمر الدين في إناء على النار ويضاف النشا بعد إذابته بالماء الفاتر تضاف الفانيليا ويضرب الخليط بمضروب سلك حتى يتجانس ويغلظ القوام ويضاف السكر المذاب في الماء ويترك قليلا حتى تنضج مهلبية قمر الدين .

يسكب في إطباق أو بولات الحلويات ويرش فوقه جوز الهند المبشور ويترك ليبرد ويقدم.

مدة التسوية لا تستغرق أكثر من 25 دقيقة .

عندما تتم عملية التجميل في طبق الحلوى يجب أن يكون لون الصنف مخالفا للون الشئ الذي يتم التجميل به وهذا يتضح لنا من اختيار جوز الهند المبشور ابيض اللون وقمر الدين يميل إلى اللون الذهبي الغامق .

ويقدم بكل هناء وصحة وعافية . طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين الوسوم

أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه، تعتبر المهلبية من أكثر الحلويات المشهورة في الوطن العربي، كما غنها تتميز بطعمها الجميل المميز ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة يمكن عملها بالنشا واللبن ويمكن عملها بقمر الدين ويمكن تحضير بالبسكويت والسميد ومن مميزات المهلبية إنها تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للصحة والآن سوف نقدم لكم إحدى طرق المهلبية . أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه أسرار عمل المهلبية باللبن والنشا طعمها روعه قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل المهلبية والآن إحدى طرق عمل المهلبية . المهلبية البيضاء باللبن والفستق المفري المهلبية البيضاء باللبن والفستق المفري مكونات عمل مهلبية اللبن والمكسرات لتر لبن

سكر مقدار كوب

ماء ورد مقدار ملعقة كبيرة

فانيليا مقدار ملعقة صغيرة

ثمن كيلو جرام نشا

لزوم التجميل ( فستق مطحون – دقيق ) طريقة إعداد وتحضير مهلبيه اللبن نضع اللبن في إناء على النار ويضاف السكر ويقلب والفانيليا ويذاب النشا في ماء بارد ويضاف إلى اللبن المغلي ويضرب الخليط جيدا حتى يغلظ القوام .

يغرف أو يصب في بولات التقديم أو أطباق الحلويات .

وتتم عملية التجميل بالفستق المطحون والزبيب وتقدم بالهناء والصحة والعافية . طريقة إعداد وتحضير مهلبيه اللبن طريقة مهلبية قمر الدين في المنزل طريقة مهلبية قمر الدين في المنزل مكونات عمل مهلبية قمر الدين نصف كيلو جرام باكت قمر الدين .

ثمن كيلو جرام نشا .

ربع كيلو جرام سكر .

مقدار مناسب من الماء .

ملعقة صغيرة فانيليا أو مقدار فنجان صغير ماء ورد .

لزوم التجميل جوز هند مبشور . طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين ينزع الورق البلاستيك حول قطعة قمر الدين وتقطع شريحة قمر الدين باليد إلى قطع صغيرة وتنقع في ماء فاتر ويصفى قمر الدين .

نضع قمر الدين في إناء على النار ويضاف النشا بعد إذابته بالماء الفاتر تضاف الفانيليا ويضرب الخليط بمضروب سلك حتى يتجانس ويغلظ القوام ويضاف السكر المذاب في الماء ويترك قليلا حتى تنضج مهلبية قمر الدين .

يسكب في إطباق أو بولات الحلويات ويرش فوقه جوز الهند المبشور ويترك ليبرد ويقدم.

مدة التسوية لا تستغرق أكثر من 25 دقيقة .

عندما تتم عملية التجميل في طبق الحلوى يجب أن يكون لون الصنف مخالفا للون الشئ الذي يتم التجميل به وهذا يتضح لنا من اختيار جوز الهند المبشور ابيض اللون وقمر الدين يميل إلى اللون الذهبي الغامق .

ويقدم بكل هناء وصحة وعافية . طريقة إعداد وتحضير مهلبية قمر الدين

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