طريقة عمل البيتزا فى البيت بعجينة المحلات هشة وطرية

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من الأكلات التي أصلها إيطالي، كما أنها من الأكلات التي يمكن التنوع في مذاقها وهذا عن طريق تغير الأطعم التي تضاف إليها، ويمكن معرفة طريقة سهلة لعمل البيتزا من خلال أتباعك لهذا المقال، وسوف تحضرين البيتزا فى البيت دائماً ولا داعى لشرائها من المطاعم مجدداً. طريقة عمل البيتزا بالدجاج طريقة عمل البيتزا بالدجاج مكونات العجينة: دقيق أبيض للمعجنات بمقدار كوبان.

خميرة فورية بمقدار ملعقة حجم صغير.

القليل من الملح.

زيت ذرة بمقدار ربع كوب.

رشة من السكر.

ماء فاتر بمقدار كوب إلا ربع.

لبن بودرة بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

حبة البركة بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير. ( حسب الرغبة) مكونات حشو البيتزا: طماطم بمقدار حبتان مقطعين شرائح.

قطع زيتون بمقدار ربع كوب.

دجاج قطع صغير بمقدار كوب ونصف.

حبة من الفلفل الألوان مقطع قطع صغيرة.

زيت زيتون بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة حجم صغير من كلاً من ( فلفل أسمر، سبع بهارات، زعتر، ملح، كاري، بابريكا، بودرة بصل، بودرة ثوم)

جبنة موتزريلا بمقدار نصف كوب.

جبنة رومي مفرومة بمقدار نصف كوب.

صلصة جاهزة بمقدار ثلاث ملاعق. خطوات عمل البيتزا في البيت نقوم بوضع الخميرة ورشة السكر في ربع كوب ماء دافئ ونقلب حتى يتم الذوبان، ونتركهم جانباً حتى تتضاعف كمية الماء.

ثم نقوم بوضع الدقيق واللبن البودرة والملح وحبة البركة في قدر ونقلبهم، ثم نسكب الزيت والماء المذاب به الخميرة، ونبدأ بالعجبن وبعدها نقوم بإضافة كمية من الماء على أكثر من مرة مع العجن المستمر حتى يتم حصولك على عجينة قوامها لين، نتركها جانباً بمكان دافئ كي تختمر.

ثم نبدأ بتحضير الفراخ عن طريق وضع الزيت في وعاء ونضعه على النار، ثم نضع البصل ونقلب وبعد أن يذبل نضيف الفراخ والبهارات ونقلب باستمرار ثم نتركها حتى تنضج الفراخ.

ثم نقوم بإحضار الصواني الخاصة بالبيتزا ونقسم العجينة حسب الرغبة وندهن الصينية بالزيت.

ثم نفرد العجينة على حسب السمك الذي ترغب به.

وبعدها نقوم بعمل فجوات بالشوكة فى العجينة بعد فردها.

ثم نفرد طبقة خفيفة من الصلصة ونضع عليها الفراخ وشرائح من الطماطم وقطع من الفلفل والزيتون، ونرش جبنة موتززيلا ورومي، وندخلها الفرن حتى يتم نضجها. خطوات عمل البيتزا في البيت الوسوم

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من الأكلات التي أصلها إيطالي، كما أنها من الأكلات التي يمكن التنوع في مذاقها وهذا عن طريق تغير الأطعم التي تضاف إليها، ويمكن معرفة طريقة سهلة لعمل البيتزا من خلال أتباعك لهذا المقال، وسوف تحضرين البيتزا فى البيت دائماً ولا داعى لشرائها من المطاعم مجدداً. طريقة عمل البيتزا بالدجاج طريقة عمل البيتزا بالدجاج مكونات العجينة: دقيق أبيض للمعجنات بمقدار كوبان.

خميرة فورية بمقدار ملعقة حجم صغير.

القليل من الملح.

زيت ذرة بمقدار ربع كوب.

رشة من السكر.

ماء فاتر بمقدار كوب إلا ربع.

لبن بودرة بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

حبة البركة بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير. ( حسب الرغبة) مكونات حشو البيتزا: طماطم بمقدار حبتان مقطعين شرائح.

قطع زيتون بمقدار ربع كوب.

دجاج قطع صغير بمقدار كوب ونصف.

حبة من الفلفل الألوان مقطع قطع صغيرة.

زيت زيتون بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة حجم صغير من كلاً من ( فلفل أسمر، سبع بهارات، زعتر، ملح، كاري، بابريكا، بودرة بصل، بودرة ثوم)

جبنة موتزريلا بمقدار نصف كوب.

جبنة رومي مفرومة بمقدار نصف كوب.

صلصة جاهزة بمقدار ثلاث ملاعق. خطوات عمل البيتزا في البيت نقوم بوضع الخميرة ورشة السكر في ربع كوب ماء دافئ ونقلب حتى يتم الذوبان، ونتركهم جانباً حتى تتضاعف كمية الماء.

ثم نقوم بوضع الدقيق واللبن البودرة والملح وحبة البركة في قدر ونقلبهم، ثم نسكب الزيت والماء المذاب به الخميرة، ونبدأ بالعجبن وبعدها نقوم بإضافة كمية من الماء على أكثر من مرة مع العجن المستمر حتى يتم حصولك على عجينة قوامها لين، نتركها جانباً بمكان دافئ كي تختمر.

ثم نبدأ بتحضير الفراخ عن طريق وضع الزيت في وعاء ونضعه على النار، ثم نضع البصل ونقلب وبعد أن يذبل نضيف الفراخ والبهارات ونقلب باستمرار ثم نتركها حتى تنضج الفراخ.

ثم نقوم بإحضار الصواني الخاصة بالبيتزا ونقسم العجينة حسب الرغبة وندهن الصينية بالزيت.

ثم نفرد العجينة على حسب السمك الذي ترغب به.

وبعدها نقوم بعمل فجوات بالشوكة فى العجينة بعد فردها.

ثم نفرد طبقة خفيفة من الصلصة ونضع عليها الفراخ وشرائح من الطماطم وقطع من الفلفل والزيتون، ونرش جبنة موتززيلا ورومي، وندخلها الفرن حتى يتم نضجها. خطوات عمل البيتزا في البيت

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