طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام

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كريم النشا وزيت الزيتون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتجعله كالحرير من أول استخدام، وتعتبر النشا من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على فرد الشعر بسهولة وبساطة وتظهر النتيجة من أول استخدام وتجعل الشعر إنسيابياً ومثل الحرير ولامع، ويعمل زيت الزيتون على تخليص الشعر من القشرة وغيرها، ويعمل على ترطيب الشعر بعمق، يحفز نمو الشعر ويحارب التقصف، ويعمل على تخفيف هيشان الشعر ويعالج سقوطه، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم النشا الرهيب لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام في المنزل بكل سهولة.مكونات كريم النشا وزيت الزيتون
يتكون كريم النشا وزيت الزيتون من بعض المكونات التي تعمل على فرد الشعر وهي كالتالي:-
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من حليب جوز الهند.
- ٤ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والزيتون الرهيب لفرد الشعر كالحرير في المنزل وهي كالآتي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة من النشا وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نخلط بعد ذلك حليب جوز الهند مع زيت الزيتون جيداً ثم يضاف الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يوضع المزيج على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط قوام كريمي متجانس.
- يترك هذا الكريم حتي يبرد تماماً ثم يوضع على الشعر كقناع ويغطي الشعر بمنشفة ساخنة ثم يترك لمدة ساعتين.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويرطب بالبلسم ويشطف جيدا بالماء وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.
فوائد النشا للشعر
هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للشعر وهي كالتالي:-
- تساهم في تغذية وتقوية بصيلات الشعر لاحتوائها على الزنك والحديد والكالسيوم.
- تعمل على مكافحة وعلاج القشرة ويحمي فروة الرأس من الالتهابات.
- يساعد في قبض مسامات الشعر والتخفيف من نسبة إفرازات الزيوت في الشعر.
- تعمل على فرد الشعر والتخلص من مشاكل خشونته وتجاعيده وتجعل مظهره إنسيابياً.
- تحافظ على اللون الطبيعي للشعر وتجعل له إشراقة ولمعان.
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كريم النشا وزيت الزيتون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتجعله كالحرير من أول استخدام، وتعتبر النشا من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على فرد الشعر بسهولة وبساطة وتظهر النتيجة من أول استخدام وتجعل الشعر إنسيابياً ومثل الحرير ولامع، ويعمل زيت الزيتون على تخليص الشعر من القشرة وغيرها، ويعمل على ترطيب الشعر بعمق، يحفز نمو الشعر ويحارب التقصف، ويعمل على تخفيف هيشان الشعر ويعالج سقوطه، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم النشا الرهيب لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام في المنزل بكل سهولة.مكونات كريم النشا وزيت الزيتون
يتكون كريم النشا وزيت الزيتون من بعض المكونات التي تعمل على فرد الشعر وهي كالتالي:-
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من حليب جوز الهند.
- ٤ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والزيتون الرهيب لفرد الشعر كالحرير في المنزل وهي كالآتي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة من النشا وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نخلط بعد ذلك حليب جوز الهند مع زيت الزيتون جيداً ثم يضاف الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يوضع المزيج على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط قوام كريمي متجانس.
- يترك هذا الكريم حتي يبرد تماماً ثم يوضع على الشعر كقناع ويغطي الشعر بمنشفة ساخنة ثم يترك لمدة ساعتين.
- يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويرطب بالبلسم ويشطف جيدا بالماء وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.
فوائد النشا للشعر
هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للشعر وهي كالتالي:-
- تساهم في تغذية وتقوية بصيلات الشعر لاحتوائها على الزنك والحديد والكالسيوم.
- تعمل على مكافحة وعلاج القشرة ويحمي فروة الرأس من الالتهابات.
- يساعد في قبض مسامات الشعر والتخفيف من نسبة إفرازات الزيوت في الشعر.
- تعمل على فرد الشعر والتخلص من مشاكل خشونته وتجاعيده وتجعل مظهره إنسيابياً.
- تحافظ على اللون الطبيعي للشعر وتجعل له إشراقة ولمعان.
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