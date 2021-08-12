خلطة رهيبة لإزالة شعر الجسم للابد، من أكثر المشكلات التي تعاني منها الفتيات والسيدات الشعر الزائد في مناطق كثيرة في الجسم، فيشعرون بالضيق والإحراج مما يجعلهم يبحثون عن حلول لهذه المشكلة بشكل نهائي وسريع، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية الفعالة التي تفيد الجسم، وتساعدهم في التخلص من الشعر الزائد وخاصة بالوجه، بدل من استخدام مستحضرات التجميل المكلفة ولا تعطي نتائج فعالة كما أنها تضر البشرة من كثرة أستخدامها.

خلطة رهيبة لإزالة شعر الجسم للابد بدون ألم وتفتيح المناطق الداكنة من أول استعمال

وصفة دقيق الحمص

المكونات

دقيق حمص.

القليل من الكركم الخام.

حليب.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً، عليك استخدام الخليط وضعه على المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها، فتساعدك في إزالة الشعر من الجسم بصورة جيدة، وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، لأن المكونات ذات فاعلية كبيرة في التخلص من الشعر الزائد نهائياً.

خلطة رهيبة لإزالة شعر الجسم للابد من أول استعمال

معجون العدس

المكونات

عدس.

ماء ورد.

حليب.

طريقة التحضير

عليك مزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضع الليط على الوجه، وقومي بتدليكها عكس اتجاه عقارب الساعة، ويجب تكرار الوصفة مرة أسبوعياً لتشعر بالفرق.

وصفات طبيعية لإزالة شعر الجسم للابد وتفتيح المناطق الحساسة

الشبه وماء الورد

المكونات

مسحوق الشبه.

ماء ورد.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات جيداً مع بعضها البعض، ثم قومي بوضعها على المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها لمدة 30 دقيقة، ثم عليك غسلها جيداً بالماء الفاتر، وستندهشي من النتيجة.

وصفة البيض لإزالة الشعر نهائياً من الجذور

المكونات

بيضة.

ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضهم البعض، مزج المكونات جيداً حتي تتكون عجينة، قومي بفرد العجينة على المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها، قومي بنزع العجينة بقوة للتخلص من الشعر الزائد من الجذور المتواجد في أي منطقة بالجسم، فستلاحظ الفرق عند استخدام هذه الوصفة الفعالة وأيضاً تساعد في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم والتخلص من البقع والاسمرار بصورة ملحوظة.