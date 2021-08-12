تارت البسكويت أحلى وأسهل الحلويات الباردة بطعم رائع لايقاوم

تارت البسكويت من الحلويات السهلة والسريعة التحضير ولها طعم شهي يحبه الصغار والكبار، وتتوفر مكوناتها في المنزل فهى غير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، وتحرص الأمهات على إعداد الحلويات في البيت بدلا من شراء الحلويات الجاهزة غير مضمونة المصدر، وذلك للحفاظ على صحة أطفالهم وحمايتهم من المواد الحافظة الموجودة في كل أنواع الحلويات الموجودة في الأسواق، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة تحضير تارت البسكويت أحلى وأسهل الحلويات الباردة.

مكونات تارت البسكويت

يتكون تارت البسكويت من عدة طبقات أولها طبقة البسكويت، وسوف نقدم لكم مكونات كل طبقة فيما يلي:-

طبقة البسكويت

2 باكو بسكويت شاى سادة.

الطبقة الثانية

نصف كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة فانيليا.

الطبقة الثالثة

نصف كوب سكر.

3ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة نشا.

3 كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة فانيليا.

طبقة صوص الشيكولاتة

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو.

1 كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف نشا.

ربع كوب شيكولاتة خام (75 جرام).

ملعقة كبيرة زبدة.

نرص بسكويت الشاى بحيث يغطي القالب كله، ثم نثبت أيضاً البسكويت على جوانب القالب. نضع مكونات الطبقة التانية( الحليب، النشا، الدقيق، السكر، والكاكاو) في وعاء مع التقليب على البارد. نرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام. نضيف الزبدة والفانيليا مع التقليب ثم نطفئ النار. نسكب الخليط وهو ساخن على طبقة البسكويت. نخلط مكونات الطبقة الثالثة (السكر، الدقيق، النشا، والحليب) ونقلب على البارد، بعد ذلك نرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام. نضيف الزبدة والفانيليا مع التقليب ثم نطفئ النار. ثم نسكب الخليط على صينية البسكويت وهو ساخن. لتحضير صوص الشيكولاته نخلط المكونات ( السكر، الكاكاو، النشا، والماء) ثم نرفع الخليط على النار حتى يغلي ويثقل القوام. نضيف ربع كوب من الشيكولاتة الخام وملعقة كبيرة زبدة ونقلب ثم نطفئ النار. نسكب صوص الشيكولاتة على صينية البسكويت ونوزعه بشكل متناسق. نبرد الصينية بدرجة حرارة الغرفة ثم ندخلها الثلاجة 3 ساعات قبل التقديم.

طريقة العمل