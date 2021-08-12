طريقة عمل كيكة الرواني زي المحلات سهلة وناجحة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الرواني ،تُعد كيكة الرواني من أنواع الكيكات التي تختلف عن باقي الأنواع، فهي من الكيكات التي يتم صنعها بطريقة أقرب للكيكة العادية ولكن ببعض الاختلاف وأكثر الأشياء التي تجعلها مختلفة هو الشربات الذي يضاف عليها، وإليكم أفضل طريقة لعمل كيكة الرواني بالمنزل، بمكونات موجودة فى مطبخك، وبمذاق شهى ولذيذ أفضل من المطاعم. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المكونات: بيض بمقدار ثلاث حبات.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

دقيق أبيض بمقدار واحد كوب.

زيت ذرة بمقدار نصف كوب.

سميد بمقدار واحد كوب.

سكر ناعم بمقدار واحد كوب.

زبادي بمقدار واحد كوب.

جوز هند ناعم بمقدار ستة ملاعق.

بشر برتقال بمقدار ملعقة حجم كبير. مكونات الشربات: سكر بمقدار كوب إلا ربع.

ماء بمقدار كوب وربع.

عصير ليمون بمقدار نصف ملعقة حجم صغير. خطوات تحضير كيكة الرواني نُعد الكيكة بوضع البيض والفانيلا في قدر ونبدأ بضربهم بالمضرب الكهربي أو اليدوي، ونضيف إليهم أيضاً السكر ونضرب ثانياً.

ثم نضع الزبادي والزيت ونضرب، ثم نضع السميد ونخلطهم وكذلك جوز الهند وبشر البرتقال.

في وعاء آخر نضع الدقيق والقليل من الملح ونضيف البيكنج بودر ونقلبهم.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق على أكثر من مرة مع التقليب حتى تنتهى كمية الدقيق.

ويجب معاملة الخليط كخليط التورتة يتم تقليبه من أسفل القدر إلى أعلاه باستخدام الملعقة السيليكون.

ثم نضع الخليط في قالب الكيك المدهون بالزيت ومرشوش بطبقة من الدقيق.

ندخل الصينية الفرن ويشترط أن يكون تم إشعال الفرن قبل وضع الصينية بربع ساعة.

نترك الصينية من ثلاثين إلى أربعين دقيقة لتنضج.

ثم نجهز الشربات بوضع السكر والماء في قدر ونتركهم على النار وبعد أن يغلوا بعض الوقت نضيف عصير الليمون ونغلق النار ويترك ليبرد تماماً.

وبعد أن تنضج الكيكة نتركها بعض الوقت بعد إغلاق النار، ثم نخرجها من الفرن ونقطعها ونسكب الشربات عليها. خطوات تحضير كيكة الرواني يراعى ترك كيكة الروانى حتى تبرد ثم تقطع وتقدم لتعطى مذاق ناعم ورائع مثل الجاهزة، وذلك بجانب بعض المشروبات الساخنة من الشاي أو الحليب أوبعض المشروبات الباردة كالعصائر الطبيعية المختلفة. الوسوم

طريقة عمل كيكة الرواني ،تُعد كيكة الرواني من أنواع الكيكات التي تختلف عن باقي الأنواع، فهي من الكيكات التي يتم صنعها بطريقة أقرب للكيكة العادية ولكن ببعض الاختلاف وأكثر الأشياء التي تجعلها مختلفة هو الشربات الذي يضاف عليها، وإليكم أفضل طريقة لعمل كيكة الرواني بالمنزل، بمكونات موجودة فى مطبخك، وبمذاق شهى ولذيذ أفضل من المطاعم. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المكونات: بيض بمقدار ثلاث حبات.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

دقيق أبيض بمقدار واحد كوب.

زيت ذرة بمقدار نصف كوب.

سميد بمقدار واحد كوب.

سكر ناعم بمقدار واحد كوب.

زبادي بمقدار واحد كوب.

جوز هند ناعم بمقدار ستة ملاعق.

بشر برتقال بمقدار ملعقة حجم كبير. مكونات الشربات: سكر بمقدار كوب إلا ربع.

ماء بمقدار كوب وربع.

عصير ليمون بمقدار نصف ملعقة حجم صغير. خطوات تحضير كيكة الرواني نُعد الكيكة بوضع البيض والفانيلا في قدر ونبدأ بضربهم بالمضرب الكهربي أو اليدوي، ونضيف إليهم أيضاً السكر ونضرب ثانياً.

ثم نضع الزبادي والزيت ونضرب، ثم نضع السميد ونخلطهم وكذلك جوز الهند وبشر البرتقال.

في وعاء آخر نضع الدقيق والقليل من الملح ونضيف البيكنج بودر ونقلبهم.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق على أكثر من مرة مع التقليب حتى تنتهى كمية الدقيق.

ويجب معاملة الخليط كخليط التورتة يتم تقليبه من أسفل القدر إلى أعلاه باستخدام الملعقة السيليكون.

ثم نضع الخليط في قالب الكيك المدهون بالزيت ومرشوش بطبقة من الدقيق.

ندخل الصينية الفرن ويشترط أن يكون تم إشعال الفرن قبل وضع الصينية بربع ساعة.

نترك الصينية من ثلاثين إلى أربعين دقيقة لتنضج.

ثم نجهز الشربات بوضع السكر والماء في قدر ونتركهم على النار وبعد أن يغلوا بعض الوقت نضيف عصير الليمون ونغلق النار ويترك ليبرد تماماً.

وبعد أن تنضج الكيكة نتركها بعض الوقت بعد إغلاق النار، ثم نخرجها من الفرن ونقطعها ونسكب الشربات عليها. خطوات تحضير كيكة الرواني يراعى ترك كيكة الروانى حتى تبرد ثم تقطع وتقدم لتعطى مذاق ناعم ورائع مثل الجاهزة، وذلك بجانب بعض المشروبات الساخنة من الشاي أو الحليب أوبعض المشروبات الباردة كالعصائر الطبيعية المختلفة.

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