سر وصفة كنتاكي السرية وطريقة عمل Kfc بالخلطة الأصلية بنفسك في البيت

سر وصفة كنتاكي وطريقة عملها في البيت، الدجاج المقلي أصبح الآن من أشهي الأطعمة التي يحبها الكبار قبل الصغار، كما أنه اصبح منتشرا بكثرة وأصبح الكثير يقومون بفتح مطاعم خاصة بالدجاج المقرمش المقلي، وذلك لإقبال الكثير علي شراءه واستمتاعهم عند تناولهم له، ولكن من أقدم تلك المطاعم المنتشرة بكثرة ويحبها الجميع فهو كنتاكي، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمله في المنزل بنفسنا دون شراءاه من الخارج. وصفة كنتاكي وصفة كنتاكي سنتعرف علي المكونات التي يجب تواجداها لتحضير دجاج كنتاكي اللذيذ مثل المطاعم. المقادير ثمانية قطع من الدجاج

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الملح

ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودر

كوب من الدقيق الأبيض، بيضتين

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

نصف ملعقة صغيرة من القرفة، البابريكا، الزنجبيل مكونات تتبيلة الدجاج ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

ملعقتين كبيرتين من الصلصة الحارة

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح

ليمونة واحدة معصورة طريقة عمل دجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي سنقوم بأتباع تلك الخطوات بالضبط للحصول علي أفضل نتيجة وطعم مطلوبين. احضري دجاجة كاملة وقومي بتقطيعها الي ثماني قطع ثم ضعيها في وعاء متوسط.

ضعي علي الدجاجة كل من الملح والفلفل والصلصة الحارة وأيضا الليمون والخل.

اخلطي جميع مكونات التتبيلة مع بعضهم بالدجاج بشكل جيد حتي يمتزجون مع بعضهم البعض.

قومي بتغطيته وعاء الدجاج بالتتبيلة وضعيه في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل استخدامها.

نخرج الدجاج مع الوعاء ونضعه في وعاء أخر حتي يتصفي الدجاج جيدا من التتبيلة والخل.

نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدجاج والبيكنج بودر، ثم البيض وسوف يحدث فوران ننتظر حتي ينتهى.

نقوم بتقليبه جيدا حتي يصبح مثل العجين ويتمسك في جميع أنحاء الدجاج المقطع.

نضع في نفس الوعاء جميع التوابل التي ذكرنها ونخلطهم جيدا مع بعضهم حتي يتجانسون معا.

نقوم بتسخين زيت غزير ونضع فيه الدجاج ونتركه حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يقدم. طريقة عمل صوص الفاير طريقة عمل صوص الفاير المكونات 25 جرام من الفلفل الحار الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة من السكر والملح

50 جرام من المشمش المجفف المفروم

كوب وربع من الخل الأبيض او الأحمر

ملعقة صغير من الكورن طريقة التحضير ضعي جميع المكونات مع بعضهم في قدر علي النار، واتركيها لمدة خمسه دقائق حتي تغلي.

عندما يصبح الصوص كثيف اتركيه حتي يبرد تماما ثم ثومي بتقديمه مع دجاج كنتاكي اللذيذ.

يمكنك ان تقومي بحفظ الصوص لعدة أسابيع في برطمان محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة. الوسوم

سر وصفة كنتاكي وطريقة عملها في البيت، الدجاج المقلي أصبح الآن من أشهي الأطعمة التي يحبها الكبار قبل الصغار، كما أنه اصبح منتشرا بكثرة وأصبح الكثير يقومون بفتح مطاعم خاصة بالدجاج المقرمش المقلي، وذلك لإقبال الكثير علي شراءه واستمتاعهم عند تناولهم له، ولكن من أقدم تلك المطاعم المنتشرة بكثرة ويحبها الجميع فهو كنتاكي، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمله في المنزل بنفسنا دون شراءاه من الخارج. وصفة كنتاكي وصفة كنتاكي سنتعرف علي المكونات التي يجب تواجداها لتحضير دجاج كنتاكي اللذيذ مثل المطاعم. المقادير ثمانية قطع من الدجاج

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، الملح

ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودر

كوب من الدقيق الأبيض، بيضتين

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

نصف ملعقة صغيرة من القرفة، البابريكا، الزنجبيل مكونات تتبيلة الدجاج ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

ملعقتين كبيرتين من الصلصة الحارة

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح

ليمونة واحدة معصورة طريقة عمل دجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي سنقوم بأتباع تلك الخطوات بالضبط للحصول علي أفضل نتيجة وطعم مطلوبين. احضري دجاجة كاملة وقومي بتقطيعها الي ثماني قطع ثم ضعيها في وعاء متوسط.

ضعي علي الدجاجة كل من الملح والفلفل والصلصة الحارة وأيضا الليمون والخل.

اخلطي جميع مكونات التتبيلة مع بعضهم بالدجاج بشكل جيد حتي يمتزجون مع بعضهم البعض.

قومي بتغطيته وعاء الدجاج بالتتبيلة وضعيه في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل استخدامها.

نخرج الدجاج مع الوعاء ونضعه في وعاء أخر حتي يتصفي الدجاج جيدا من التتبيلة والخل.

نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدجاج والبيكنج بودر، ثم البيض وسوف يحدث فوران ننتظر حتي ينتهى.

نقوم بتقليبه جيدا حتي يصبح مثل العجين ويتمسك في جميع أنحاء الدجاج المقطع.

نضع في نفس الوعاء جميع التوابل التي ذكرنها ونخلطهم جيدا مع بعضهم حتي يتجانسون معا.

نقوم بتسخين زيت غزير ونضع فيه الدجاج ونتركه حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يقدم. طريقة عمل صوص الفاير طريقة عمل صوص الفاير المكونات 25 جرام من الفلفل الحار الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة من السكر والملح

50 جرام من المشمش المجفف المفروم

كوب وربع من الخل الأبيض او الأحمر

ملعقة صغير من الكورن طريقة التحضير ضعي جميع المكونات مع بعضهم في قدر علي النار، واتركيها لمدة خمسه دقائق حتي تغلي.

عندما يصبح الصوص كثيف اتركيه حتي يبرد تماما ثم ثومي بتقديمه مع دجاج كنتاكي اللذيذ.

يمكنك ان تقومي بحفظ الصوص لعدة أسابيع في برطمان محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة.

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