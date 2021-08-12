ماسك القهوة لتفتيح البشرة في البيت لتجديد خلايا البشرة وإزاله الجلد الميت

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ماسك القهوة في البيت، كما نعلم إن القهوة لها فوائد كثيره، مثل تجديد خلايا الوجه وإزاله الجلد الميت، والحماية من أشعة الشمس الضارة ويعطي بشره ساطعه وناعمه ويعمل علي تقشير البشرة، ويساعد علي التخلص من الهالات السوداء،ويعمل علي تقليل الالتهابات في البشرة، وأيضا يقلل من تورم العين وانتفاخها، ويقوم الكثير من السناء الذهاب لمراكز التجميل، لوضع بعض من مستحضرات التجميل لكي يجعل البشرة ناضره ولكن يحصل العكس تماما، حيث إن هذه المستحضرات تضر البشرة للغايه ولهذا ننصح بماسك القهوة للجميع أنواع البشرةماسك القهوة في البيت
من الممكن أن نضع ماسك الفحم بالبيت لأنة يساعد أيضا علي نضاره وسطوع البشرة، والمكونات اللازمة لعمل ماسك القهوة بالبيت وبطريقه سهله وبسيطه ومكونات متوافره هو:
- 2 معلقه من القهوة ونفضل إن تكون ساده ليست محوجه.
- معلقه من السكر الناعم.
- لمونه صغيره إذا كانت البشرة دهنيه، ولا يضاف إذا كانت البشرة حساسه.
- زيت الزيتون أو أي نوع زيت حسب الرغبة.
- يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وتترك لمده تصل ل 5 دقائق قبل استخدام الماسك.
- نقوم بغسل الوجه بالماء أولا وتكون البشرة جافه قبل فرد الماسك علي الوجه.
- بعد فرد الماسك علي الوجه لمده تصل ل 30 دقيقه.
- نقوم بفرك الماسك في حركه دائريه من الأسفل للأعلي.
- وذلك لكي يتم تنشيط الدورة الدموية في الوجه أيضا لكي يعالج الخطوط الرفيعة التي تقوم بالظهور في البشرة.
- يستخدم الماسك من مره إلي مرتين في الأسبوع.
سنتعرف ألان علي فوائد ماسك القهوة حيث إنها تعمل علي ترطيب وشد البشرة.
- يساعد علي تجديد خلايا البشرة.
- ويقوم بالتخلص من الجلد الميت.
- يساعد علي تنشيط الدورة الدموية.
- يجعل الوجه اكثر سطوع ومشرق.
- القهوة تتميز بعدم ذوبانها في الماء ولهذا تقوم القهوة بتنظيف خاليات الجلد الميت.
- كذلك تقوم القهوة بعلاج حب الشباب، حيث يوجد بها مضادات الأكسدة التي تساعد علي التخلص من حب الشباب وبطريقه سهله.
- يعطي للبشره لمعان وترطيب رائع ويحمي البشرة من أشعة الشمس.
- ويجب المداومة عليه حتا نلاحظ تأثير جيد علي الوجه.
الوسوم
ماسك القهوة في البيت، كما نعلم إن القهوة لها فوائد كثيره، مثل تجديد خلايا الوجه وإزاله الجلد الميت، والحماية من أشعة الشمس الضارة ويعطي بشره ساطعه وناعمه ويعمل علي تقشير البشرة، ويساعد علي التخلص من الهالات السوداء،ويعمل علي تقليل الالتهابات في البشرة، وأيضا يقلل من تورم العين وانتفاخها، ويقوم الكثير من السناء الذهاب لمراكز التجميل، لوضع بعض من مستحضرات التجميل لكي يجعل البشرة ناضره ولكن يحصل العكس تماما، حيث إن هذه المستحضرات تضر البشرة للغايه ولهذا ننصح بماسك القهوة للجميع أنواع البشرةماسك القهوة في البيت
من الممكن أن نضع ماسك الفحم بالبيت لأنة يساعد أيضا علي نضاره وسطوع البشرة، والمكونات اللازمة لعمل ماسك القهوة بالبيت وبطريقه سهله وبسيطه ومكونات متوافره هو:
- 2 معلقه من القهوة ونفضل إن تكون ساده ليست محوجه.
- معلقه من السكر الناعم.
- لمونه صغيره إذا كانت البشرة دهنيه، ولا يضاف إذا كانت البشرة حساسه.
- زيت الزيتون أو أي نوع زيت حسب الرغبة.
- يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وتترك لمده تصل ل 5 دقائق قبل استخدام الماسك.
- نقوم بغسل الوجه بالماء أولا وتكون البشرة جافه قبل فرد الماسك علي الوجه.
- بعد فرد الماسك علي الوجه لمده تصل ل 30 دقيقه.
- نقوم بفرك الماسك في حركه دائريه من الأسفل للأعلي.
- وذلك لكي يتم تنشيط الدورة الدموية في الوجه أيضا لكي يعالج الخطوط الرفيعة التي تقوم بالظهور في البشرة.
- يستخدم الماسك من مره إلي مرتين في الأسبوع.
سنتعرف ألان علي فوائد ماسك القهوة حيث إنها تعمل علي ترطيب وشد البشرة.
- يساعد علي تجديد خلايا البشرة.
- ويقوم بالتخلص من الجلد الميت.
- يساعد علي تنشيط الدورة الدموية.
- يجعل الوجه اكثر سطوع ومشرق.
- القهوة تتميز بعدم ذوبانها في الماء ولهذا تقوم القهوة بتنظيف خاليات الجلد الميت.
- كذلك تقوم القهوة بعلاج حب الشباب، حيث يوجد بها مضادات الأكسدة التي تساعد علي التخلص من حب الشباب وبطريقه سهله.
- يعطي للبشره لمعان وترطيب رائع ويحمي البشرة من أشعة الشمس.
- ويجب المداومة عليه حتا نلاحظ تأثير جيد علي الوجه.
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