حضري الكفتة المشوية في البيت بتتبيلة الحاتي مثل الجاهزة وبأقل تكلفة

الكفتة المشوية تعتبر من أفضل الأكلات التي يحب أن يتناولها الجميع، لأنها تتميز بطعم رائع ورائحة شهية، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة،لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت مكونات الكفتة المشوية 600 جرام من اللحم المفروم.

ثلث كوب متوسط من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

60 جرام من البقدونس الطازج المفروم.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

4 ملاعق صغيرة من النعناع الطازج المفروم.

20 جرام من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل.

ملعقة متوسطة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

5 جرام من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت اخلطي اللحم المفروم مع مقدار البصل، والملح، والفلفل الأسود، والثوم، والبقدونس، والكمون، والنعناع، والسماق، والهيل، والبابريكا، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضعي خليط اللحم في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة ساعة، حتى يتماسك. بعد ذلك شكلي خليط اللحم إلى عدة أصابع متوسطة الحجم، ثم ضعيها في صينية. ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي. طريقة عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيتطريقة عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي المكونات نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كوب كبير من الطماطم المفرومة.

50 جرام من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

10 جرام من الملح الغير خشن.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي امزجي اللحم المفروم مع البهارات، والبصل، والفلفل الأسود، والطماطم، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 50 دقيقة، ثم قومي بتشكيله إلى عدة أصابع. ثم وزعي الكفتة في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، وتصبح الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي الوسوم

الكفتة المشوية تعتبر من أفضل الأكلات التي يحب أن يتناولها الجميع، لأنها تتميز بطعم رائع ورائحة شهية، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة،لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت مكونات الكفتة المشوية 600 جرام من اللحم المفروم.

ثلث كوب متوسط من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

60 جرام من البقدونس الطازج المفروم.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

4 ملاعق صغيرة من النعناع الطازج المفروم.

20 جرام من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل.

ملعقة متوسطة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

5 جرام من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت اخلطي اللحم المفروم مع مقدار البصل، والملح، والفلفل الأسود، والثوم، والبقدونس، والكمون، والنعناع، والسماق، والهيل، والبابريكا، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضعي خليط اللحم في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة ساعة، حتى يتماسك. بعد ذلك شكلي خليط اللحم إلى عدة أصابع متوسطة الحجم، ثم ضعيها في صينية. ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي. طريقة عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيتطريقة عمل الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي المكونات نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كوب كبير من الطماطم المفرومة.

50 جرام من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

10 جرام من الملح الغير خشن.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي امزجي اللحم المفروم مع البهارات، والبصل، والفلفل الأسود، والطماطم، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة 50 دقيقة، ثم قومي بتشكيله إلى عدة أصابع. ثم وزعي الكفتة في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، وتصبح الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكفتة المشوية على طريقة نجلاء الشرشابي

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