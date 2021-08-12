خبز البصل والزيتون على طريقة الشيف منال العالم بالمقادير والخطوات

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خبز البصل والزيتون ؛ المطابخ العربية مليئة بالأكلات الشهية، سواء أكانت في الأطباق الرئيسية أو في المعجنات أيضًا، وخبز البصل والزيتون من أشهى المعجنات التي تشتهر بها الكثير من البلاد العربية.خبز البصل والزيتون
ولأننا نحرص دومًا على تقديم كل ما هو جديد ومفيد لأسرتك سيدتي سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل خبز البصل والزيتون، التي ستجعل جميع أفراد أسرتك يعشقونها ويطلبون منك تحضيرها كثيرًا بسبب طعمه الشهي واللذيذ، والمختلف أيضًا.المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الثوم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو
- بصل مقطع.
- زيتون أسود مقطع شرائح.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت.
مكونات الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الدقيق + الخميرة الفورية + البيكنج بودر + الحليب البودرة ثم تمزج كل المكونات معًا جيدًا.
- ثم يضاف لها الزيت + الملح والاستمرار في الخفق مرة أخرى وإضافة الماء بالتدريج.
- استمري في العجن حتى يتشكل لديك عجين ناعم سهل التشكيل.
- غطي الوعاء واتركي العجين يرتاح قليلًا.
- في خلال تلك الفترة قطعي البصل قطع صغيرة ثم حمريه في مقلاة بها القليل من الزيت.
- عندما يتغير لون البصل ويصبح ذهبيًا أضيفي له الملح + الفلفل الأسود ثم الزيتون مع الاستمرار في الخفق لمدة 5 دقائق حتى تصبح المكونات متجانسة.
- ومن ثم قطعي العجين 11 قطعة متساوية الحجم، واتركيها مرة أخرى ترتاح حتى يمكن تشكيلها بكل سهولة.
- احرصي على تغطية العجين أثناء تركها حتى لا تصبح جافة وترتاح أسرع.
- ثم قومي بحشو العجين بخليط البصل والزيتون وضعيها في صينية مدهونة بالزيت من قبل.
- استمري في حشو كل الكرات وضعيها في الصينية ثم اتركيها قليلًا مرة أخرى حتى ترتاح.
- ومن ثم امزجي البيض + الحليب جيدًا وابدئي في مسح الوجه بالخليط ثم ادخليه الفرن حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيًا.
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خبز البصل والزيتون ؛ المطابخ العربية مليئة بالأكلات الشهية، سواء أكانت في الأطباق الرئيسية أو في المعجنات أيضًا، وخبز البصل والزيتون من أشهى المعجنات التي تشتهر بها الكثير من البلاد العربية.خبز البصل والزيتون
ولأننا نحرص دومًا على تقديم كل ما هو جديد ومفيد لأسرتك سيدتي سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل خبز البصل والزيتون، التي ستجعل جميع أفراد أسرتك يعشقونها ويطلبون منك تحضيرها كثيرًا بسبب طعمه الشهي واللذيذ، والمختلف أيضًا.المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الثوم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشو
- بصل مقطع.
- زيتون أسود مقطع شرائح.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت.
مكونات الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
طريقة التحضير
- احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من الدقيق + الخميرة الفورية + البيكنج بودر + الحليب البودرة ثم تمزج كل المكونات معًا جيدًا.
- ثم يضاف لها الزيت + الملح والاستمرار في الخفق مرة أخرى وإضافة الماء بالتدريج.
- استمري في العجن حتى يتشكل لديك عجين ناعم سهل التشكيل.
- غطي الوعاء واتركي العجين يرتاح قليلًا.
- في خلال تلك الفترة قطعي البصل قطع صغيرة ثم حمريه في مقلاة بها القليل من الزيت.
- عندما يتغير لون البصل ويصبح ذهبيًا أضيفي له الملح + الفلفل الأسود ثم الزيتون مع الاستمرار في الخفق لمدة 5 دقائق حتى تصبح المكونات متجانسة.
- ومن ثم قطعي العجين 11 قطعة متساوية الحجم، واتركيها مرة أخرى ترتاح حتى يمكن تشكيلها بكل سهولة.
- احرصي على تغطية العجين أثناء تركها حتى لا تصبح جافة وترتاح أسرع.
- ثم قومي بحشو العجين بخليط البصل والزيتون وضعيها في صينية مدهونة بالزيت من قبل.
- استمري في حشو كل الكرات وضعيها في الصينية ثم اتركيها قليلًا مرة أخرى حتى ترتاح.
- ومن ثم امزجي البيض + الحليب جيدًا وابدئي في مسح الوجه بالخليط ثم ادخليه الفرن حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيًا.
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