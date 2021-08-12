خبز البصل والزيتون على طريقة الشيف منال العالم بالمقادير والخطوات

خبز البصل والزيتون ؛ المطابخ العربية مليئة بالأكلات الشهية، سواء أكانت في الأطباق الرئيسية أو في المعجنات أيضًا، وخبز البصل والزيتون من أشهى المعجنات التي تشتهر بها الكثير من البلاد العربية.

خبز البصل والزيتون

ولأننا نحرص دومًا على تقديم كل ما هو جديد ومفيد لأسرتك سيدتي سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل خبز البصل والزيتون، التي ستجعل جميع أفراد أسرتك يعشقونها ويطلبون منك تحضيرها كثيرًا بسبب طعمه الشهي واللذيذ، والمختلف أيضًا.

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الثوم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو

بصل مقطع.

زيتون أسود مقطع شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

مكونات الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

المكونات

طريقة التحضير