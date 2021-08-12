اعملي الكيكة الاسفنجية الهشة بكل سهولة وبأقل المقادير

الكيكة الاسفنجية تعد من أشهر أصناف الحلويات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بهشاشة لا يوجد مثلها، ويمكن أن تتناول كنوع من الحلويات، أو وجبة عشاء خفيفة، كما يجعل الجميع يعشقونها، لذلك سوف نعرض إليكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الكيكة الاسفنجية. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية طريقة عمل الكيكة الاسفنجية المكونات 150 جرام من دقيق الحلويات.

أربع حبات من البيض.

ربع ملعقة كبيرة من عصير الحامض.

ربع ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع كوب صغير من زيت الذرة.

كأس كبير من السكر.

8 ملاعق صغيرة من الماء الفاتر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع الملح، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط بعد نخلهم عدة مرات، ثم اتركيهم جانبا. قومي بفصل بياض البيض عن صفار البيض، ثم ضعي كل منهما في وعاء منفصل. اخفقي عصير الحامض مع بياض البيض، والملح جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي نصف مقدار السكر إلى الخليط السابق، ثم اخفقيهم لمدة دقيقتين. اخفقي باقي مقدار السكر مع صفار البيض لمدة 5 دقائق، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي الماء الفاتر، وزيت الذرة تدريجيا فوق خليط الدقيق، ثم ضيفي إليه خليط صفار البيض، وبياض البيض، ثم استمري في المزج. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم قلبي جيدا حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيكة الاسفنجية. طريقة عمل كيكة الحليب الاسفنجية طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة الحليب الاسفنجية المكونات: كوب ونصف كبير من دقيق الحلويات.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ملعقة إلا ربع كبيرة بيكنج باودر.

70 جرام من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير امزجي الملح مع البيكنج باودر، والدقيق بعد نخلهم في وعاء مناسب للخلط. اخلطي الزبدة مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة ثلاث دقائق، لكي تذوب الزبدة. اخفقي البيض مع مقدار الفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي خليط البيض فوق خليط الدقيق، ثم اخلطيهم لمدة 7 دقائق، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على نار هادئة، حتى تنضج كيكة الحليب الاسفنجية. طريقة التحضير الوسوم

الكيكة الاسفنجية تعد من أشهر أصناف الحلويات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بهشاشة لا يوجد مثلها، ويمكن أن تتناول كنوع من الحلويات، أو وجبة عشاء خفيفة، كما يجعل الجميع يعشقونها، لذلك سوف نعرض إليكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الكيكة الاسفنجية. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية طريقة عمل الكيكة الاسفنجية المكونات 150 جرام من دقيق الحلويات.

أربع حبات من البيض.

ربع ملعقة كبيرة من عصير الحامض.

ربع ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع كوب صغير من زيت الذرة.

كأس كبير من السكر.

8 ملاعق صغيرة من الماء الفاتر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع الملح، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط بعد نخلهم عدة مرات، ثم اتركيهم جانبا. قومي بفصل بياض البيض عن صفار البيض، ثم ضعي كل منهما في وعاء منفصل. اخفقي عصير الحامض مع بياض البيض، والملح جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي نصف مقدار السكر إلى الخليط السابق، ثم اخفقيهم لمدة دقيقتين. اخفقي باقي مقدار السكر مع صفار البيض لمدة 5 دقائق، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي الماء الفاتر، وزيت الذرة تدريجيا فوق خليط الدقيق، ثم ضيفي إليه خليط صفار البيض، وبياض البيض، ثم استمري في المزج. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم قلبي جيدا حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيكة الاسفنجية. طريقة عمل كيكة الحليب الاسفنجية طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة الحليب الاسفنجية المكونات: كوب ونصف كبير من دقيق الحلويات.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ملعقة إلا ربع كبيرة بيكنج باودر.

70 جرام من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير امزجي الملح مع البيكنج باودر، والدقيق بعد نخلهم في وعاء مناسب للخلط. اخلطي الزبدة مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة ثلاث دقائق، لكي تذوب الزبدة. اخفقي البيض مع مقدار الفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. اسكبي خليط البيض فوق خليط الدقيق، ثم اخلطيهم لمدة 7 دقائق، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي الخليط في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على نار هادئة، حتى تنضج كيكة الحليب الاسفنجية. طريقة التحضير

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