بتتمرني ومش لاقية نتيجة؟ هنقولك 5 نصايح تلاقي بيها نتايج تمرين أفضل

كتير مننا بنتمرن ونروح الجيم بشكل منتظم عشان نخس وشكل جسمنا يتحسن بس مابنلاقيش فرق، وجه له أكتر من سبب وكلهم أسباب بسيطة ممكن نتغلب عليها، لكن المهم هو انك تفضلي متحمسة ومواصلة التمرين كأسلوب حياة، فلو بتتمرني ومش لاقية نتيجة؟ هنقولك نصايح تلاقي بيها نتايج تمرين أفضل

بتتمرني ومش لاقية نتيجة؟ هنقولك نصايح تلاقي بيها نتايج تمرين أفضل

اتمرني كل يوم

حتى لو مش لاقية نتيجة فورية، مهم تتمرني كل يوم او على الاقل 5 مرات في الاسبوع وتنوعي التمرينات بين مختلف عضلات الجسم مع طبعا حمية غذائية صحية ومناسبةن حتى لو مش لاقية نتايج فورية للتمرين، ماتبصيش لتمريناتك الرياضية او لانك تروحي الجيم انه وضع مقت، مهم تخليه جزء طبيعي من يومك ومن روتين حياتك عشان صحتك البدنية والنفسية قبل كل حاجة.

نامي كويس

ضروري جدا تنامي فترات كويسة من الليل كل يوم بحيث تحاولي انك ماتناميش أقل من 6 لـ 8 ساعات كل ليلة، النوم مهم عشان جسمك يدخل في حالة استشفاء من التمارين وكمان زيادة معدلات الحرق، ده غير انه هي دي الفترة اللي جسمك بيرجع فيها يشحن طاقته من جديد، ممكن كمان تاخدي قيلولة لمدة نص ساعة قبل التمرين عان تساعدك تنامي أفضل بالليل.

كلي أكل صحي واحسبي الكالوريز في كل وجبة

كلنا بيبقى نفسنا في أكلات كتير، اللي غالبا ما بتكون أكلات مضرة للأسف، لكن مهما كان الاكل اللي هتاكليه حاولي دايما تحسبيه من ضمن سعراتك الحرارية في كل يوم، وحاولي بقدر الامكان تبعدي عن الاكلات المقلية والغير صحية وتبدليها بأكلات تانية مفيدة وفي نفس الوقت بتشبع، التفاح مثلا يقدر يشبعك لفترة من 3 لـ 4 ساعات بتفاحة واحدة بسً! كمان الخضروات زي البروكلي والفاصوليا مفيدة ليكي وبتاسعد على تحسي ن وظايف الجهاز الهضمي، ومش هنوصيكي على البروتين في اللحون والفراخ والبيض لانه اساسي في بناء ا لعضلات واستبدال الدهون بكتلة عضلية، وكمان هيساعك على التمرين بشكل افضل عشان تقدري تشوفي نتايج كويسة. وحاولي تقسمي وجباتك لـ6 وجبات صغيرة متقسمة على مدار اليوم بدل من 3 وجبات كبيرة.

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