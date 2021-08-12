كيكة البسكويت الباردة اعمليها بدون فرن وبدون بيض وفي 10 دقائق فقط

الكيكة الباردة تعتبر من أشهى أطباق الحلويات إلا يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وتتميز بطعم ورائحة مذهلين، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن مقادير كيكة باردة بدون فرن: أربع أكواب كبيرة من الحليب السائل.

ربع كيلو من السكر.

ثلث كوب صغير من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من ماء.

ملعقة صغيرة من ألوان الطعام، حسب الرغبة. مقادير التزيين: نصف كوب كبير من جوز الهند.

كوب صغير من المارشميلو. طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن امزجي النشا مع مقدار الحليب، وماء الورد، والسكر، والفانيلا في وعاء حراري. بعد ذلك ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة 9 دقائق، ولكن مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح لديك خليط كريمي. ثم قسمي الخليط إلى نصفين، ثم ضعي على النصف الأول لون الطعام، ثم اخلطيه جيدا. ضعي النصف الأول في وعاء زجاجي، ثم اتركيه لمدة دقيقتين، ثم اسكبي فوقه النصف الثاني بشكل متساوي. قومي بإدخال الوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ساعة. زيني الكيكة الباردة بجوز الهند والمارشيملو، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة باردة سهلة وسريعة طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرنطريقة عمل كيكة باردة سهلة وسريعة المكونات: 60 جرام من الزبدة.

كأس كبير من الحليب المكثف.

كوب كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

30 جرام من الجيلاتين.

كأس كبير من كريمة الخفق.

نصف كوب كبير من قطع الكوكيز بالشكولاتة. طريقة تحضير الكيكة الباردة قومي بتفتيت مقدار الكوكيز جيدا، حتى يصبح مثل البودرة. امزجي الزبدة مع مقدار الكوكيز لمدة 4 دقائق، ثم وزعيه أسفل قالب زجاجي، ثم ضعيه داخل الثلاجة حتى يتماسك. اخلطي الحليب السائل مع الفانيلا، و الحليب المكثف جيدا. اخفقي الكريمة بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفيها إلى الخليط السابق، ثم وزعيها فوق طبقة خليط الكوكيز. ضعي القالب مرة أخرى داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة، حتى يتماسك الحلى. قومي بتزيين الكيك البارد ببعض حبات الكوكيز المفتتة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير الكيكة الباردة الوسوم

الكيكة الباردة تعتبر من أشهى أطباق الحلويات إلا يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وتتميز بطعم ورائحة مذهلين، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن مقادير كيكة باردة بدون فرن: أربع أكواب كبيرة من الحليب السائل.

ربع كيلو من السكر.

ثلث كوب صغير من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من ماء.

ملعقة صغيرة من ألوان الطعام، حسب الرغبة. مقادير التزيين: نصف كوب كبير من جوز الهند.

كوب صغير من المارشميلو. طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن امزجي النشا مع مقدار الحليب، وماء الورد، والسكر، والفانيلا في وعاء حراري. بعد ذلك ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة 9 دقائق، ولكن مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح لديك خليط كريمي. ثم قسمي الخليط إلى نصفين، ثم ضعي على النصف الأول لون الطعام، ثم اخلطيه جيدا. ضعي النصف الأول في وعاء زجاجي، ثم اتركيه لمدة دقيقتين، ثم اسكبي فوقه النصف الثاني بشكل متساوي. قومي بإدخال الوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ساعة. زيني الكيكة الباردة بجوز الهند والمارشيملو، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة باردة سهلة وسريعة طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرنطريقة عمل كيكة باردة سهلة وسريعة المكونات: 60 جرام من الزبدة.

كأس كبير من الحليب المكثف.

كوب كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

30 جرام من الجيلاتين.

كأس كبير من كريمة الخفق.

نصف كوب كبير من قطع الكوكيز بالشكولاتة. طريقة تحضير الكيكة الباردة قومي بتفتيت مقدار الكوكيز جيدا، حتى يصبح مثل البودرة. امزجي الزبدة مع مقدار الكوكيز لمدة 4 دقائق، ثم وزعيه أسفل قالب زجاجي، ثم ضعيه داخل الثلاجة حتى يتماسك. اخلطي الحليب السائل مع الفانيلا، و الحليب المكثف جيدا. اخفقي الكريمة بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفيها إلى الخليط السابق، ثم وزعيها فوق طبقة خليط الكوكيز. ضعي القالب مرة أخرى داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة، حتى يتماسك الحلى. قومي بتزيين الكيك البارد ببعض حبات الكوكيز المفتتة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير الكيكة الباردة

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