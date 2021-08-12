طريقة عمل رجيم سهل وسريع ستحقق الرقم القياسي في 3 أيام والنتائج مبهرة

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سنتعرف علي طريقة عمل رجيم جميعا نريد جسم رشيق ومثالي والأهم من كل ذلك ان يكون الجسم مبني بشكل سليم وصحي، ولكي تتمكن من ذلك يجب عليك اتباع نظام صحي مناسب، وأيضا لعب تمارين رياضية والمواظبة عليها ذلك سيساعد في خسارة الوزن بطريقة أسهل واسرع مما تتوقع، والآن سنوفر في هذه المقالة مجموعة من النصائح التي ستفيدك في عملية صنع الوزن المثاليطريقة عمل رجيم
ضع خطة منظمة لطعامك: لا تستمع للآخرين، سيكون لدى الجميع بعض النصائح حسنة النية لك، ولكن في النهاية أنت تعرف أفضل ما يناسبك وما لا يناسبك. لذا فكر فيما تحب أن تأكله، وما الذي يجعلك سمينًا، وما الذي تحتاج إلى تغييره حتى تكون ناجحًا. على سبيل المثال، إذا كنت تحب المعكرونة في حياتك، فلا يجب أن تتخلص منها تمامًا من خطة نظامك الغذائي، ولكن تعامل مع جزء صغير من المعكرونة بين الحين والآخر. قد يكون تناول كميات أقل من الطعام في المساء طريقة جيدة لفقدان الوزن، لكنه لن يفيدك إذا مارست الرياضة في وقت متأخر بعد العمل لأن جسمك يحتاج إلى العناصر الغذائية بعد ذلك. في هذه الحالة، احتفظي بمعظم السعرات الحرارية اليومية في المساء.لا تكن متحمسا جدا في البداية
حيث عندما تقلل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فعادةً ما يكون ذلك عن طريق تقليل الكربوهيدرات. من خلال التحول إلى الأطعمة الصحية والطازجة، سينخفض أيضًا محتوى الصوديوم في طعامك. ترتبط الكربوهيدرات والمياه بالملح، فكلما قلت كمية الماء التي يفرزها جسمك. لذا فإن الأرطال التي أفرقتها خلال الأسبوع الأول من اتباع نظام غذائي هي في الغالب ماء وليس دهون.
- تم إضافة: من الأسبوع الثاني، عادة ما تكتمل عملية الجفاف، ستفقد الآن وزناً أقل ولكن الآن معظم الدهون.
- من ذلك الحين فصاعدًا، يمكنك تقدير مدى نجاح نظامك الغذائي، أو ما إذا كنت بحاجة إلى تعديل كمية السعرات الحرارية بشكل أكبر.
وجبة فري واحدة في الأسبوع منطقية. أولاً، تكافئ نفسك على الحرمان من النظام الغذائي، وهو أمر جيد للروح. ثانيًا، تحافظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، والتي تتكيف في وقت ما مع كمية أقل من السعرات الحرارية وتحرق أقل.
- لكن اليوم الفري لا يعني أن تأكل ما تريده ليوم واحد.
- يمكنك تناول العديد من الأطعمة الصحية كما تريد لمدة ساعة. لذلك يمكنك حقًا ملء معدتك مرة أخرى، ولكن حافظ على السعرات الحرارية الزائدة في حدود.
- يمكنك أن تأكل ما تريد، سواء بيتزا أو معكرونة أو برجر أو كعكة طالما أنك تدلل نفسك بصحن واحد.
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سنتعرف علي طريقة عمل رجيم جميعا نريد جسم رشيق ومثالي والأهم من كل ذلك ان يكون الجسم مبني بشكل سليم وصحي، ولكي تتمكن من ذلك يجب عليك اتباع نظام صحي مناسب، وأيضا لعب تمارين رياضية والمواظبة عليها ذلك سيساعد في خسارة الوزن بطريقة أسهل واسرع مما تتوقع، والآن سنوفر في هذه المقالة مجموعة من النصائح التي ستفيدك في عملية صنع الوزن المثاليطريقة عمل رجيم
ضع خطة منظمة لطعامك: لا تستمع للآخرين، سيكون لدى الجميع بعض النصائح حسنة النية لك، ولكن في النهاية أنت تعرف أفضل ما يناسبك وما لا يناسبك. لذا فكر فيما تحب أن تأكله، وما الذي يجعلك سمينًا، وما الذي تحتاج إلى تغييره حتى تكون ناجحًا. على سبيل المثال، إذا كنت تحب المعكرونة في حياتك، فلا يجب أن تتخلص منها تمامًا من خطة نظامك الغذائي، ولكن تعامل مع جزء صغير من المعكرونة بين الحين والآخر. قد يكون تناول كميات أقل من الطعام في المساء طريقة جيدة لفقدان الوزن، لكنه لن يفيدك إذا مارست الرياضة في وقت متأخر بعد العمل لأن جسمك يحتاج إلى العناصر الغذائية بعد ذلك. في هذه الحالة، احتفظي بمعظم السعرات الحرارية اليومية في المساء.لا تكن متحمسا جدا في البداية
حيث عندما تقلل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فعادةً ما يكون ذلك عن طريق تقليل الكربوهيدرات. من خلال التحول إلى الأطعمة الصحية والطازجة، سينخفض أيضًا محتوى الصوديوم في طعامك. ترتبط الكربوهيدرات والمياه بالملح، فكلما قلت كمية الماء التي يفرزها جسمك. لذا فإن الأرطال التي أفرقتها خلال الأسبوع الأول من اتباع نظام غذائي هي في الغالب ماء وليس دهون.
- تم إضافة: من الأسبوع الثاني، عادة ما تكتمل عملية الجفاف، ستفقد الآن وزناً أقل ولكن الآن معظم الدهون.
- من ذلك الحين فصاعدًا، يمكنك تقدير مدى نجاح نظامك الغذائي، أو ما إذا كنت بحاجة إلى تعديل كمية السعرات الحرارية بشكل أكبر.
وجبة فري واحدة في الأسبوع منطقية. أولاً، تكافئ نفسك على الحرمان من النظام الغذائي، وهو أمر جيد للروح. ثانيًا، تحافظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، والتي تتكيف في وقت ما مع كمية أقل من السعرات الحرارية وتحرق أقل.
- لكن اليوم الفري لا يعني أن تأكل ما تريده ليوم واحد.
- يمكنك تناول العديد من الأطعمة الصحية كما تريد لمدة ساعة. لذلك يمكنك حقًا ملء معدتك مرة أخرى، ولكن حافظ على السعرات الحرارية الزائدة في حدود.
- يمكنك أن تأكل ما تريد، سواء بيتزا أو معكرونة أو برجر أو كعكة طالما أنك تدلل نفسك بصحن واحد.
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