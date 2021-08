لهذه الأسباب: لا تتناولوا البيتزا المجمدة كل يوم

تعد البيتزا من أكثر الأطعمة السريعة التي يسارع الناس لتناولها، كونها سريعة التحضير ولا تتطلب وقتاً طويلاً في الخبز. وهي خيار مثالي للأشخاص الذين يعملون بدوامات طويلة، أو من يبحثون عن وجبة سريعة عند الشعور بالجوع الشديد، كما ترافق الأطفال في حفلات أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات.

وتأتي البيتزا المجمدة ضمن خيارات العائلة لانتقاء أطعمة سريعة التحضير، لكنها في الحقيقة تمثل خطراً كبيراً على صحة أفراد الأسرة في حال تناولها يومياً بحسب تقرير نشره موقع"Eat this Not that".

نقل موقع "العربية.نت" عن الموقع الأمريكي المختص بالبدائل الصحية للطعام، أن تناول البيتزا المجمدة يومياً يحمل الكثير من الضرر للأسباب التالية:

محتواها العالي من الصوديوم: مثل العديد من الأطعمة المجمدة، تحتوي البيتزا المجمدة على نسبة عالية من الصوديوم يغض حفظها من الفساد.

وبغض النظر ما إذا كانت مجمدة أو لا، تعتبر جمعية القلب الأميركية (AHA) البيتزا كواحدة من الأطعمة الستة المملحة، كون الشريحة الواحدة من بيتزا البيبروني يمكن أن تحتوي على قرابة ثلث كمية الصوديوم الموصى بها، والتي لا يجب ان تتجاوز 2300 ملليغرام يومياً للحفاظ على صحة القلب.

الدهون المشبعة: تحتوي البيتزا المجمدة على الدهون المشبعة، خاصة الأصناف الغنية بمجموعة متنوعة من الأجبان واللحوم المصنعة. ويعلم الجميع أضرار هذه الدهون على صحة القلب وتسببها بارتفاع الكوليسترول الضار وانسداد الشرايين.

وتوصي أحدث الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية بالتقليل من تناول الدهون المشبعة والإكتفاء بنسبة 10٪ فقط من مجمل السعرات الحرارية اليومية.

السكر المضاف: كما هو الحال مع الصوديوم والدهون المشبعة، فإن البيتزا المجمدة غنية بالسكر المضاف الذي يشكَل خطراص موازياً على الصحة. إذ تحتوي هذه البيتزا على 22 جرام من السكريات المضافة، ما يعادل واحدة من حبات الدونات المحلاة بالشوكولاته المثلجة مع كريمة الحشو.

الكربوهيدات المكررة: وهي الكربوهيدرات التي ينصح خبراء الصحة بالحد من استهلاكها واستبدالها بالكربوهيدرات المعقدة الصحية، كون المكررة تحمل الكثير من الضرر على صحة القلب وهي واحدة من أسباب السمنة والبدانة خصوصاً بين صفوف الشباب وصغار السن.

أضرار الأطعمة المجمدة على الصحة

ليست البيتزا المجمدة من أصناف الأطعمة المجمدة التي تحمل آثاراً سلبية على الصحة، فهناك أيضاً البطاطس المجمدة والخضروات المجمدة التي لم تراع إجراءات السلامة عند تجميدها، وغيرها من أصناف الطعام المجمد التي يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة.

ومن أضرار الأطعمة المجمدة على الصحة

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

التسبب بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إرتفاع ضغط الدم.

أمراض السرطان، خاصة سرطان البنكرياس.

مخاطر صحية أخرى، تتمثل في العديد من الأعراض مثل الوخز في الأطراف، والغثيان، والصداع، وألم الصدر، والخفقان، والتعب، والدوخة، إضافة إلى صعوبات خطيرة في التنفس.

وعليه ينصح الجميع بضرورة الحد من استهلاك الأطعمة المجمدة مهما كانت المغريات، وطهي الطعام في المنزل بطرق ومكونات صحية واعتماد التوازن في النظام الغذائي الخاص بكم وبأحبائكم خاصة الصغار منهم ممن يحتاجون لتناول الطعام الصحي الذي يضمن النمو الجيد والصحة السليمة منذ عمر صغير.