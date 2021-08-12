مبادرة وزارة الصحة السعودية أكثر من 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن مبادرة لقاحات كورونا اليوم الخميس، حيث إنه تم إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا في أكثر من 587 موقعاً للتطعيم وقد أوضحت الصحة عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بفضل الله أكثر من 30,000,000 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في جميع مناطق المملكة السعودية.

مبادرة جرعة اللقاح من المنزل

أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن الشروع في خدمة التطعيم باللقاح كورونا في المملكة للمرضى من منازلهم خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد بدأت وزارة الصحة السعودية في المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تنشيط العديد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المستحق.

الحصول على اللقاح من الصحة السعودية

قامت وزارة الصحة بإطلاق الحملة الوطنية للتوعية تحت شعار خذ الخطوة والتي قد شارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس في أرجاء المملكة السعودية.

شروط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأوضحت الصحة إنه يستثنى من ذلك كل من يقل أعمارهم عن 12 عاما وأن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، إضافة إلى المتعافين من فيروس كورونا ممن أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم، ومن أصيب بكورونا وحصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا.