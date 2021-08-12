طريقة عمل الفول بالبشاميل بصورة سهلة وبسيطة في المنزل وطعم ولا أروع

يعد الفول بالبشاميل من الوجبات الشهية والمختلفة ويعرف عن الفول بأنه من الأكلات الشهية و المشهورة التي يقبل عليها الكثير، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ومختلفة وطعم ومذاق آخر غير الذي تعودنا عليه، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البشاميل والفول، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وهي من الوجبات الصحية الخفيفة ايضاً، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الفول بالبشاميل بصورة سهلة وجديدة. مقادير عمل الفول بالبشاميل مقادير عمل الفول بالبشاميل يحتوي الفول بالبشاميل على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الفول المدمس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

١ ونصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الدقيق. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الفول بالبشاميل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الفول مع زيت الزيتون ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة الكمون مع الثوم والفلفل والملح ونخلطهم مرة آخرى. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في صينية. ثم نحضر إناء ونضع به الزبدة على نار عالية مع وضع الدقيق حتى يأخذ اللون الذهبي الخفيف. ثم نقوم بوضع الحليب بشكل تدريجي حتى يتكون البشاميل، بعد ذلك نقوم بخفق البيض مع البشاميل مع وضع الفلفل والملح ونسكبه على الفول. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية وندخل الصينية الفرن حتى يأخذ البشاميل اللون الذهبي البني. وبهذا نكون قد قدمنا افضل طبق فول بطعم رائع وشكل جديد ومختلف في المنزل وبالهنا والشفا. فوائد الفول الصحية هناك عدة فوائد للفول على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد الفول غني جدا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عمليات الهضم.

يعتبر مصدر رائع للبروتينات والطاقة ويقي من السرطانات.

يعد الفول مصدر رائع الحديد والماغنيسيوم.

يقي من هشاشة العظام ويساعد في تقليل نقص الكالسيوم. الوسوم

يعد الفول بالبشاميل من الوجبات الشهية والمختلفة ويعرف عن الفول بأنه من الأكلات الشهية و المشهورة التي يقبل عليها الكثير، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ومختلفة وطعم ومذاق آخر غير الذي تعودنا عليه، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البشاميل والفول، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وهي من الوجبات الصحية الخفيفة ايضاً، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الفول بالبشاميل بصورة سهلة وجديدة. مقادير عمل الفول بالبشاميل مقادير عمل الفول بالبشاميل يحتوي الفول بالبشاميل على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الفول المدمس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

١ ونصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الدقيق. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الفول بالبشاميل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الفول مع زيت الزيتون ونخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة الكمون مع الثوم والفلفل والملح ونخلطهم مرة آخرى. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في صينية. ثم نحضر إناء ونضع به الزبدة على نار عالية مع وضع الدقيق حتى يأخذ اللون الذهبي الخفيف. ثم نقوم بوضع الحليب بشكل تدريجي حتى يتكون البشاميل، بعد ذلك نقوم بخفق البيض مع البشاميل مع وضع الفلفل والملح ونسكبه على الفول. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية وندخل الصينية الفرن حتى يأخذ البشاميل اللون الذهبي البني. وبهذا نكون قد قدمنا افضل طبق فول بطعم رائع وشكل جديد ومختلف في المنزل وبالهنا والشفا. فوائد الفول الصحية هناك عدة فوائد للفول على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد الفول غني جدا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عمليات الهضم.

يعتبر مصدر رائع للبروتينات والطاقة ويقي من السرطانات.

يعد الفول مصدر رائع الحديد والماغنيسيوم.

يقي من هشاشة العظام ويساعد في تقليل نقص الكالسيوم.

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