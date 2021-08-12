وصفات السكر لتقشير وتنظيف وتطهير البشرة باستخدام مكونات منزلية بسيطة

وصفات السكر لتقشير وتنظيف البشرة كل شخص سواء كان رجل أو أنثى يرغب في الحصول على بشرة نظيفة وناعمة ومتوهجة وجميلة، حيث يساعد التقشير المنتظم للبشرة عى فتح المسام المسدودة بالجلد ويزيل التجاعيد المسببة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وبهذا نحصل على بشرة نظيفة وصافية و نضرة.

يجب أن نعلم بأن فرك البشرة باستخدام وصفات السكر هو علاج ممتاز في تنظيف وتطهير وتقشير البشرة، والجدير بالذكر بأن وصفات السكر لتقشير البشرة تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من البشرة ويحافظ على البشرة رطبة لوقت طويل وذلك بسبب احتوائه على حمض ألفا هيدروكسي الغني عن التعريف، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية لتقشير وتنظيف البشرة باستخدام السكر.

يدخل السكر في العديد من الوصفات الرائعة التي تعمل على تقشير وتنظيف البشرة وعلاج حب الشباب وإزالة الرؤوس السوداء وتفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة ومن أهم هذه الوصفات كالآتي:

يتم خلط نصف كوب من السكر البني والسكر الأبيض الناعم مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند وملعقة من عصير الخيار ويتم تطبيقه كمقشر طبيعي للبشرة.

حيث يحتوي السكر على أحماض الجليكوليك التي تساعد في التنظيف البشرة من الأعماق، أما زيت جوز الهند يرطب الجلد بصورة ممتازة، والخيار يعمل على تفتيح المناطق الداكنة والهالات السوداء، الاستخدام المنتظم لهذه الوصفة تجعل البشرة تبدو أصغر سنا وحيوية وأكثر ليونة.

يتم خلط نصف كوب من السكر مع ملعقة متوسطة من عصير النعناع ويضاف إليهم ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو وزيت النعناع.

يساعد هذا الخليط في انتعاش البشرة وجعلها مشرقة ووردية.

قومي بخلط كوبين متوسطين من السكر البني مع ملعقتين كبيرتين من عصير البطاطا وملعقتين كبيرتين من كريم الحليب وتخلط المكونات جيدا، ضعي الخليط على الوجه وقومي بالفرك بحركات دائرية لإزالة البقع الداكنة وتقشيرها.

وصفة السكر والليمون والعسل لتقشير البشرة بسرعة

امزجي كوب من السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة متوسطة من العسل الطبيعي ويتم توزيعها على البشرة، حتى يجف ثم يفرك جيدا ويتك غسل الوجه ووضع شرائح من الخيار الطازج عليه لترطيب البشرة.

حيث يحتوي الليمون على خصائص مطهرة للجلد والعسل له خصائص قوية في ترطيب البشرة وجعلها مشرقة وناعمة.