طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن ألذ دجاج تكا تندوري هندي جاهز

طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن ، إحدى الطرق المميزة لطهي الدجاج، أوالفراخ في الفرن مع التوابل الحارة، المميزة للأطعمة الهندية المعروفة، مثل البرياني وخبز البراتا وطواجن الأسماك والروبيان، بالتوابل الحارة والكاري والكريمة. ويمكنك تنفيذ طريقةعمل دجاج تندوري بالفرن، وتقديمه إلى جوار الباستا أو الكبسة مع الدجاج، وهي من الأكلات الخليجية المعروفة. كما يمكن عمل فراخ التندوري الهندي، وتقديمها في سندويتشات مميزة، أو تحضير فراخ التندوري على الفحم. وكلها طرق مختلفة ومميزة لعمل الدجاج المشوي في الفرن، ولكن مع اختلاف المقادير والإضافات.

توجد العديد من الطرق لطهي الفراخ، مثل طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن، وطريقة عمل الدجاج بالزيتون، وكبسة الدجاج والخضار منال العالم، وهي طرق على اختلافها إلا أنها تناسب الرياضيين، وكذلك كل محبي الدايت والوصفات الغذائية، الغنية بالبروتين لرفع نسبة حرق السعرات الحرارية. خاصة وأن المشويات صحية أكثر، مقارنة بالوجبات المسلوقة أو الغنية بالصوص، مثل صوص البشاميل أو كريمة الطهي، تلك الإضافت الغنية بالسعرات الحرارية، التي يمكن أن تضيف إلى الوزن وزنًا آخر، ولكن المشويات بوجه عام هي الأفضل. وطريقة عمل دجاج تندوري بالفرن، أو طريقة عمل الدجاج التندوري المشوي، من أفضل طرق طهي الفراخ المشوية، مع الكثير من التوابل والبهارات اللذيذة، ويمكن عمل الدجاج التندوري مع الأرز، الشهير باسم دجاج تكا تندوري، على طريقة عمل دجاج تندوري الهندي ، أو طريقة عمل دجاج تندوري الجاهز، وأفضل طريقة عمل دجاج تندوري، هي طريقة دجاج تندوري منال العالم.

4 أفخاذ دجاج أويمكنك استخدام الصدور إذا كنت تفضلينها.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

كمون مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

كركم مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

بابريكا بمقدارملعقة كبيرة.

ماسالا بمقدارملعقة كبيرة.

كوب لبن زبادي.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

4 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.

ملعقتان كبيرتان زنجبيل مطحون.

ملح ناعم بمقدار ملعقة صغيرة.