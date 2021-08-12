وصفات طبيعية للتخلص من حمو النيل للكبار والصغار وعلاج تسلخات الحفاض للرضع

وصفات طبيعية للتخلص من حمو النيل، هناك بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بحمو النيل سواء الكبار أو الصغار والرضع، وحمو النيل من أشهر الأمراض الجلدية التي تظهر في فصل الصيف تزامنا مع أرتفاع درجات الحرارة، ويظهر بشكل خاص عند حدثي الولادة وهذا بسبب بشرتهم الحساسة بالنسبة للرطوبة والحرارة، وإليكِ عزيزتي وصفات للتخلص من حمو النيل.

وصفات طبيعية للتخلص من حمو النيل

هناك الكثير من الأسباب التي تحدث ليصيب الطفل أو الكبير بحمو النيل، ولعلاجه لابد من معرفة السبب لتتمكن من علاجه.

عند إصابة طفلك بحمو النيل لابد التأكد أن المكان المتواجد به جيد التهوية سواء بالمروحة أو التكييف.

أحرصي أن تكون ملابس طفلك خفيفة ولا تحتوي على البوليستر ولابد أن تكون قطن طبيعي لعدم أصابته بحمو النيل.

قومي بتحميم طفلك ثلاث أو أربع مرات طوال اليوم عدا رأسه.

تعد الرطوبة من أحد الأسباب للإصابة بحمو النيل وليس أرتفاع درجات الحرارة فقط، حيث تسبب الرطوبة التعرق للطفل

تجنبي تمام لف المولود بكثير من الأغطية والملايات وبشكل خاص بالأجواء شديدة الحرارة.

أستعملي صابون طبي مخصص للأطفال وتجنبي الصابون العادي وأحرصي على وضع لوشن أو زيت الأطفال على جسد طفلك بعد تجفيفه.

علاج حمو النيل باستخدام ماء الترمس

حمو النيل من الأمراض المزعجة التي تصيب الكبار والأطفال بفصل الصيف، ويمكن علاجه أو تخفيفه آلمه باستخدام ماء الترمس، حيث أكدت الكثير من الدراسات أن ماء الترمس تساعد على تخفيف تهيج البشرة، وذلك من خلال غلي الترمس وأخذ الماء بعد أن يبرد ودهن الجم بها مرتين يوميا.

وصفات طبيعية لعلاج تسلخات الأطفال

تصاب الأطفال الرضع بالتسلخات بسبب الحفاض ولتجنب إصابة طفلك لابد من إتباعك لما يلي: