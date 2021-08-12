وصفات لإزالة الروؤس السوداء والبيضاء والبثور وعلاج حب الشباب في أسبوع

تعتبر الرؤوس السوداء مزيج مشترك بين زيت مؤكسد وخلايا الجلد الميتة الموجودة في المسام، ويعتبر التعرض للهواء سبب يجعل هذه الزيوت تتأكسد وتتحول إلى رؤوس سوداء، والجدير بالذكر بأن ظهور الرؤوس السوداء ليس له علاقة بالنظافة، وجيب معرفة أن من أكثر العادات الخاطئة هي الضغط على الرؤوس السوداء وهذه العادة ليست فكرة جيدة لأنها تؤدي إلى التهابات البشرة وظهور الندوب، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء ومنع ظهورها مرة أخرى وذلك باستخدام مكونات طبيعية منزلية بسيطة حيث تساعدك هذه الوصفات على إزالة الرؤوس السوداء وأيضا تعتبر علاج طبيعي لحب الشباب في وقت قصير.

توجد الكثير من الوصفات التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء ومن أقوى هذه الوصفات وصفة بياض البيض لمنع ظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى، والجدير بالذكر بأن هذه الوصفة أيضا تحمي البشرة من زيادة إنتاج الزيوت.

المكونات

بياض بيضتين

مناديل ورقية خفيفة

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خفق بياض البيضتين حتى نحصل على مزيج رغوي. قومي بتوزيع هذه الخليط على الوجه بالكامل باستثناء حول العين والشفتين، ثم يتم وضع المناديل الورقية عليها وتترك حتى يجف. يتم وضع الخليط مرة أخرى على المناديل ثم نضع طبقة أخرى من المناديل لمدة 15 دقيقة حتى يجف. يتم بل منشفة بالماء الدافئ ووضعها على البشرة ليتم إزالة المناديل بلطف، ثم يفرك جيدا لتخلص من باقي المناديل الورقية. يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

المضاد للبكتيريا الموجود في عصير الليمون يعمل بشكل ممتاز في علاج الرؤوس السوداء وأيضا الرؤوس البيضاء وحب الشباب بسرعة، أما بالنسبة للقرفة في تحسن الدورة الدموية بشكل جيد ويعمل على توهج البشرة، كما يساعد في يشد المسام ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، تعتبر هذه الوصفة مناسبة جدا للبشرة الدهنية.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام