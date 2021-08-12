علاج للتخلص من حب الشباب باستخدام مكونات طبيعية منزلية

الكثير من الرجال والنساء يعانون من مشكلة ظهور حب الشباب في الوجه والظهر، وتتغير شكل هذه الحبوب سواء تأخذ شكل الحبوب الحمراء أو الرؤوس السوداء أو البيضاء وبدورها تؤثر بالسلب على المظهر العام وكذلك تفقد الكثير من الثقة بنفسك.

والجدير بالذكر بأن حب الشباب وكذلم الالتهابات المصاحبة لها توجد بشكل كبير في الوجه لكن يمكن أن تجدها أيضا في الكتفين وكذلك الظهر والصدر والرقبة وهي مزعجة للغاية ويعتبر حب الشباب واحد من الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة الأكثر شيوعا حول العالم، وتؤثر حبوب الشباب على الملايين من البالغين، وهذا بسبب ارتفاع عدد الهرمونات الجنسية خلال فترة المراهقة، والجدير بالذكر بأن هذا الارتفاع في الهرمونات الجنسية يعمل على زيادة في نشاط الغدد الدهنية مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت وظهور حب الشباب، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب للرجال والنساء بمكونات منزلية بسيطة.

يؤدي استخدام الأدوية والعلاجات الكيميائية أو مستحضرات التجميل إلى ظهور آثار جانبية، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص لاستخدام المواد الطبيعية لعلاج حب الشباب، حيث تعتبر استخدام المواد الكيماوية قاسية في الاستخدام ولذلك سنتعرف على وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب لكن قبل استخدام هذه الوصفات لا بد من تنظيف البشرة بالماء الدافئ لفتح المسام.

يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ويساعد في علاج حب الشباب بشكل سريع وطبيعي، كما تساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة في جل الصبار في إصلاح الجلد التالف وكذلك يحتوي على فيتامين C وفيتامين E وكذلك الزنك الذي يساعد على تخفيف وتطهير الحبوب.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام