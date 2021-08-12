طريقة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بدون أن تمتص الزيت

تعد البطاطس المقلية من الأطعمة المفضلة لدى الجميع سواء كبار أو صغار كما أنها تعد من الوجبات الخفيفة.
يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل طريقة لقى البطاطس بطريقة صحية دون أن تمتص الزيت للحفاظ على الصحة
والتقليل من الكوليسترول لحماية صحة الكبد والكلى.
الجدير بالذكر أنه كلما زادت كمية الزيت فى البطاطس تصيبنا بالسمنة وتؤثر على صحة القلب والشرايين
لذلك نقدم لكم أعزائنا طريقة لقى البطاطس بدون أن تمتص الزيت لحماية أنفسكم وكل لأفراد الأسرة من مخاطرها.
البطاطس المقلية على الرغم من أنها محببة للأطفال وتنال إعجابهم إلا أنها قد تشكل خطورة كبيرة بسبب كمية الزيت فى البطاطس، لذلك تبحث ربة المنزل عن طرق بديلة لقلى البطاطس بدون زيت للبعد عن المشاكل التي قد تسببها الزيوت.المكونات اللازمة لعمل البطاطس المقلية بدون إمتصاص زيت
- كيلو بطاطس متوسطة الحجم.
- لتر من الماء المغلي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- ملح طعام حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- تغسل البطاطس جيدا من الأتربة ونقشرها ثم تقطع أصابع.
- نضع أطابع البطاطس فى إناء به ماء مغلي ونتركها لمدة سبعة دقائق وتصفى جيدا من الماء.
- يتم خلط النشا والدقيق مع البابريكا والملح ونقوم برشهم على أصابع البطاطس بعد جفافها من الماء.
- نسخن الزيت جيدا ونضع أصابع البطاطس ونتركها فى الزيت إلى أن يتحول لونها ذهبي.
- يتم إخراج البطاطس من الزيت ونضعها على مصفاة لمدة ثلاث دقائق حتى تصفى أي زيوت.
- تستطيعون الاستمتاع بأحلى بطاطس مقلية ذهبية بدون زيت ويمكن تقديمها مع أنواع الصوص المختلفة.
صوص الثومية من ألذ أنواع الصوص التي يمكن تناولها مع البطاطس المقلية، لذلك سوف نشرح لكم طريقة عمل صوص الثومية بسهولة للتمتع بأحلى طعم للبطاطس المقلية.
نقوم بتحضير كوبان من الماء مع أربعة ملاعق نشا ونصف رأس ثوم متوسطة الحجم ونصف كوب زيت مع ملح وعصير ليمون.
نضع الماء والنشا فى وعاء على النار ونقوم بالتقليب حتى يتجانسا ونحصل على خليط غليظ ونضيف باقي المكونات ويخلط جيدا فى محضر الطعام، ونضعهم داخل الثلاجة لمدة ساعة وبالهنأ والشفا مع أحلى بطاطس مقلية بدون أن تشرب زيت مع صوص الثومية المميز.
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تعد البطاطس المقلية من الأطعمة المفضلة لدى الجميع سواء كبار أو صغار كما أنها تعد من الوجبات الخفيفة.
يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل طريقة لقى البطاطس بطريقة صحية دون أن تمتص الزيت للحفاظ على الصحة
والتقليل من الكوليسترول لحماية صحة الكبد والكلى.
الجدير بالذكر أنه كلما زادت كمية الزيت فى البطاطس تصيبنا بالسمنة وتؤثر على صحة القلب والشرايين
لذلك نقدم لكم أعزائنا طريقة لقى البطاطس بدون أن تمتص الزيت لحماية أنفسكم وكل لأفراد الأسرة من مخاطرها.
البطاطس المقلية على الرغم من أنها محببة للأطفال وتنال إعجابهم إلا أنها قد تشكل خطورة كبيرة بسبب كمية الزيت فى البطاطس، لذلك تبحث ربة المنزل عن طرق بديلة لقلى البطاطس بدون زيت للبعد عن المشاكل التي قد تسببها الزيوت.المكونات اللازمة لعمل البطاطس المقلية بدون إمتصاص زيت
- كيلو بطاطس متوسطة الحجم.
- لتر من الماء المغلي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- ملح طعام حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- تغسل البطاطس جيدا من الأتربة ونقشرها ثم تقطع أصابع.
- نضع أطابع البطاطس فى إناء به ماء مغلي ونتركها لمدة سبعة دقائق وتصفى جيدا من الماء.
- يتم خلط النشا والدقيق مع البابريكا والملح ونقوم برشهم على أصابع البطاطس بعد جفافها من الماء.
- نسخن الزيت جيدا ونضع أصابع البطاطس ونتركها فى الزيت إلى أن يتحول لونها ذهبي.
- يتم إخراج البطاطس من الزيت ونضعها على مصفاة لمدة ثلاث دقائق حتى تصفى أي زيوت.
- تستطيعون الاستمتاع بأحلى بطاطس مقلية ذهبية بدون زيت ويمكن تقديمها مع أنواع الصوص المختلفة.
صوص الثومية من ألذ أنواع الصوص التي يمكن تناولها مع البطاطس المقلية، لذلك سوف نشرح لكم طريقة عمل صوص الثومية بسهولة للتمتع بأحلى طعم للبطاطس المقلية.
نقوم بتحضير كوبان من الماء مع أربعة ملاعق نشا ونصف رأس ثوم متوسطة الحجم ونصف كوب زيت مع ملح وعصير ليمون.
نضع الماء والنشا فى وعاء على النار ونقوم بالتقليب حتى يتجانسا ونحصل على خليط غليظ ونضيف باقي المكونات ويخلط جيدا فى محضر الطعام، ونضعهم داخل الثلاجة لمدة ساعة وبالهنأ والشفا مع أحلى بطاطس مقلية بدون أن تشرب زيت مع صوص الثومية المميز.
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