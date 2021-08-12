اقوي كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن بمكون طبيعي لفرد الشعر

طريقه عمل الكرياتين لفرد الشعر بطريقة طبيعية، بعيدة عن المنتجات المنتشرة في الاسواق، والتي تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تلف الشعر والحاق الضرر به، هذا إلى جانب سعره المرتفع والرائحة القوية التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، لذلك تريد السيدات معرفة طرق طبيعية تحتوي على كرياتين لفرد الشعر.

طريقة عمل الكرياتين لفرد الشعر

يعتبر الكرياتين الطبيعي من أهم المكونات التي تساعد على فرد الشعر ولمعانة وإعطاءه القوة والحيوية، ويمكن الحصول علية بطريقة طبيعية عن طريق تناول المكملات الغذائية و من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الزيوت والأعشاب، ومن هذه الوصفات ما يلي:

بيضة.

كيس خميرة فورية.

ملعقتين كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتين كبيرتان من النشا.

في وعاء نقوم بوضع البيضة ونخفقها جيدا.

ثم نضع الخميرة والخل والنشا ونخلطهم معا.

وبعدها نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين ونقوم بتوزيع الخليط من الجزور إلى الأطراف.

يغطي الشعر ويترك لمده ربع ساعة.

وبعدها يغسل الشعر بالماء لإزالة ما به من خميرة.

ثم يغسل بالطريقة المعتادة بالشامبو والبلسم.

ويلاحظ النتيجة من اول استخدام حيث يجعل الشعر أكثر انسيابية ولمعان.

طريقة تحضير عمل الكرياتين لفرد الشعرعمل كرياتين لفرد الشعر بالزيوت الطبيعية

تعطي هذه الوصفة نتائج فورية، حيث يعطي كل نوع من الزيت فائدة من حيث اللمعان والتغذية والطول ويتكون هذا القناع من المكونات الاتية:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

بيضة.

خمس نقاط من زيت اللافندر أو أي زيت عطري اخر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

في وعاء نضع البيضة وتخفق ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون و زيت الخروع وزيت اللوز الحلو وزيت اللافندر.

نخلط جميع الزيوت والبيض معا.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بشكل جيد وفي كالة كانت كثافة الشعر كبيرة نقوم بمضاعفة المكونات.

يعطي الشعر ويترك لمدة ساعة على الأقل.

وبعدها نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام نوع الشامبو المفضل لإزالة الزيوت الزائدة.

ويفضل غسيل الشعر بماء فاتر ويلاحظ فرد الشعر ولمعانة ويمكن أن يكرر مرتين في الأسبوع.

طريقة تحضير كرياتين لفرد الشعر بالزيوت