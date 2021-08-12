عجينة البيتزا الإيطالية السريعة بكل أنواعها بمكونات بسيطة في دقائق

عجينة البيتزا، تعتبر البيتزا من الأكلات المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يفضلها العديد من المواطنين من جميع أنحاء العالم ويرغبون في عملها بالعديد من الأطعمة المختلفة والأشكال والأنواع المختلفة أيضا فهي من الوجبات التي يفضلها الأطفال ايضا بشكل كبير لذلك تبحث جميع السيدات في الوقت الحالي عن طريقة عمل عجينة البيتزا التي تعتبر مميزة بصورة كبيرة ويمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة بأقل التكاليف الممكنة، كما تعود أصول البيتزا إلى إيطاليا فهي من الأكلات المشهورة بشكل كبير للغاية هناك ضمن المأكولات الإيطالية الشهية والمميزة بصورة كبيرة للغاية. كما يجب الإشارة أن البيتزا السريعة لها أنواع كثيرة والتي يتميز كل نوع بمذاق ونكهة مختلفة تماما وبالطبع البيتزا هي الوجبة المفضلة لدي الجميع كما تبحث جميع النساء عن طريقة صنعها بمكونات سهلة ووقت أقل .

يجب الإشارة في البداية أن عجينة البيتزا تتميز أنها خفيفة وسريعة التحضير:

٤ أكواب دقيق منخول .

نصف كوب زيت .

ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية .

نصف معلقة صغيرة سكر.

رشة ملح .

كوب ونصف ماء دافئ .

ملعقتين كبيرتين من الحليب .

اخلطي الدقيق والسكر والملح والخميرة في وعاء كبير في منزلك بطريقة المضرب اليدوي.

ثم أضيفي الزيت الى الماء بعد ذلك قم قومي بإضافة الحليب .

اخلطي عجينة البيتزا لمدة عشر دقائق .

يمكنكم ترك العجين. ساعتين ونصف في مكان دافئ حتى تهدأ وتصبح جاهزة تماما .

بالطبع تعتبر المأكولات البحرية من الأكلات الأساسية الخاصة التي يمكن أن تدخل في كافة الأطعمة ومنها البيتزا بكل تأكيد بيتزا الجمبري تتميز بمذاق فريد من نوعه:

المكونات

ثلاث حباب من الطماطم .

ثلاث حبات فلفل مقطع شرائح .

كمية من الزيتون الاخضر او الاسود .

ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا

بصل مقطع شرائح

جبنه موزا تزيلا حسب الرغبة