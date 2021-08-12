وصفات رائعة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة وكلها من الطبيعة

وصفات رائعة لتفتيح البشرة، والمناطق الداكنة، حيث أن تفتيح البشرة وخاصة من أول مرة هو حلم لكل فتاة لكي تكون بشرتها دائماً متألقة ومتميزة بالنضارة والجمال، وخالية أيضا من العيوب لكي تستطيع دوما أن تثق في نفسها كأنثى أمام الغرباء وخاصة في المناسبات العامة، ولقد أتينا لكم في موقع “ثقفني” بأبرز الوصفات الرائعة والطبيعية والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة دون استخدام أي مواد كيميائية قد تضر أكثر مما تفيد، وفيما يلي سوف نتناول تلك الوصفات بشئ من الإيجاز الغير مخل والتفصيل الغير ممل فتابعي معنا دون ملل.

أبرز6 وصفات طبيعية ورائعة لتفتيح وتبييض البشرة

فيما يلي سوف نتناول أبرز 5 وصفات رائعة لتفتيح البشرة وكلها من الطبيعة حولنا.

1- وصفة الزبادي والشوفان والطماطم

لقد ثبت بالتجربة على الطبيعة أن تلك الخلطة من أفضل الوصفات الرائعة لتفتيح البشرة وتبييضها أيضا، حيث تعمل على تجديد خلايا الجلد. باستمرار والتخلص من الجلد الميت. كما تعمل الطماطم على الترطيب للبشرة وتهدئتها، وخطوات عمل تلك الوصفة هو خلط ملعقة من طحين الشوفان وملعقة من الزبادي. وملعقة أخرى من عصير الطماطم.

بعد إعداد الخليط جيداً نقوم بتدليك البشرة والمناطق الداكنة التي نريدها أن تكون فاتحة ونترك الخليط على البشرة مدة 20 دقيقة فأكثر. ثم نغسل بالماء الفاتر أو الدافئ جيدا.

2- الموز

من أهم 5 وصفات رائعة لتفتيح البشرة، وذلك لأنه يحتوي بين قيمه الغذائية على البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين أ. حيث يعمل على تقليل التجاعيد في الوجه أيضا. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، دهنية كانت أو عادية أو مختلطة.

مكونات ماسك الموز وطريقة التحضير

يتكون هذا الماسك المفيد للبشرة من موزة واحدة، ثلاثة ملاعق من طحين الأرز، ملعقة صغيرة من العسل، ثم يتم خلط كل تلك المكونات ببعضها البعض جيداً بعد هرس الموز في وعاء منفصل. ثم نضعهم على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم التدليك ببطء ولطف ثم الغسل بماء فاتر.

3- وصفة الحليب بالعسل

وهنا نخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب جيداً وحتى نحصل على القوام المتماسك والمطلوب لكي نضعه على الوجه ثم ندلك جيداً. ونتركه لمدة 15 دقيقة كحد أدنى ثم الشطف بالماء البارد وليس الفاتر.

4- الكركم

لا يعلم كثير من البشر الفوائد الجمة للكركم فيما يخص العناية بالبشرة وفوائده الطبية بشكل عام، حيث أنه بإمكاننا أن نضع نصف ملعقة من الكركم مع عدد 2 ملعقة من طحين الحمص. ونصف ملعقة من عصير الليمون مع عدد 2 ملعقة من الحليب. ثم نخلطهم جيدا حتى يعطوا القوام المتماسك، ثم الوضع على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نشطف بالماء البارد أيضا.

5- وصفة الزبادي وقشر البرتقال من أروع الوصفات الرائعة لتفتيح البشرة

من الوصفات المشهورة جدا في بلاد المغرب العربي، لكن لا تصلح لأصحاب البشرة الحساسة ضد قشر البرتقال. لذا لا ينصح بها لمن عندهم فرط في الحساسية على الإطلاق. لكن أيضا هي صالحة لما دون ذلك. ويمكن استخدامها كل يوم قبل النوم.

طريقة التحضير باختصار

1- نضع قشر البرتقال في الشمس حتى يجف تماماً ويكون خشنا. ثم نطحنه ليعطينا بودرة ناعمة.

2- نضع ملعقة من الزبادي العادية مع ملعقة من بودرة البرتقال ثم نخلطهما جيدا.

3- قومي بغسل وجهك جيدا بواسطة الغسول الخاص بك.

4- قومي بوضع الخليط على بشرتك وقومي بالتدليك بشكل دائري، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

5- اغسلي بالماء البارد ثم جففي بمنشفة ناعمة.

6- التوت والزبادي لتفتيح البشرة

هي وصفة صالحة لجميع أنواع البشرة، حيث يعمل التوت الأزرق بقوة على إكساب الجلد وخلاياه مناعة ضد الالتهابات. وتعمل الزبادي على تهدئة الجلد وإكسابه التفتيح المطلوب بالتدريج. وهنا نقوم بخلط التوت المهروس مع نصف كوب من الزبادي جيداً وحتى يعطينا القوام المتماسك المطلوب. ثم ندل الأماكن المراد تفتيحها بطريقة دائرية ونترك الخليط مدة 15 دقيقة حتى يجف. ثم نغسل بالماء الفاتر.