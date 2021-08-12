الدكتور ياسر أكمل ل "دوت الخليج": ورم الخلايا الصغيرة مرض نادر ويصيب الشباب وصغار السن

كثيرة دوت الخليج أمراض السرطان المعروفة وغير المعروفة، التي تفتك بأجسام من نحن وتجعلهم يعانون الويلات في رحلة طويلة من العلاج والآلام والتداعيات التي تلم بصحتهم، لحين الوصول للمحطة الأخيرة من الرحلة الشاقة التي تتوج بالتعافي التام من المرض والعودة للحياة الطبيعية.

إلا أن الوصول لهذا النقطة من رحلة التعافي من السرطان، تتطلب سرعة التشخيص والكشف المبكر للمرض في مراحله الأولية كي يتسنى لكل من الطبيب والمريض خوض هذه الرحلة والخروج منها بنتائج إيجابية.

معظم أمراض السرطان دوت الخليج أمراض وراثية كما يتبين لنا عند استعراض تاريخ وأسباب هذه الأمراض، لكن هل ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة DSRCT من الأورام الوراثية؟

هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على مقابلة أجريناها مع الدكتور ياسر أكمل، استشاري الأورام في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي، الذي يطلعنا بشكل أفضل على أسبابه وأعراضه، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، طرق علاجه وكيفية الوقاية منه.

ما هو ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة

بحسب د. أكمل، فإن ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة (DSRCT) هو نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة (ساركوما) الذي يبدأ عادة في البطن. مضيفاً أنه لم يتم تحديد أي ارتباط جيني وراثي على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن طفرة جينية معينة مسؤولة عن هذا النوع من السرطان. وأكد أنه يصعب البحث عن DSRCT نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من حالات هذا النوع النادر من السرطان.

وبالنسبة للفئة الأكثر عرضة للإصابة بورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة وفي أي عمر تحديداً، أفاد د. أكمل أن DSRCT يؤثر في المقام الأول على الأطفال والشباب، وهو أكثر شيوعًا عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 30 عامًا.

أعراض ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة

بالرغم من ندرته، فإن ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة له بعض الأعراض التي تنبئ بالإصابة به.

ووفقاً للدكتور أكمل، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لـ DSRCT:

ألم البطن.

الشعور بالامتلاء.

أعراض انسداد الجهاز الهضمي أو الإمساك.

ونظرًا لأنه غالبًا ما يتم تشخيص DSRCT في وقت متأخر من دورة المرض، فإن المضاعفات الرئيسية لهذا الورم دوت الخليج انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل العقد الليمفاوية والرئتين والكبد.

كيفية علاج ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة

يقول د. أكمل أن علاج DSRCT عادةً ما يتضمن العلاج الكيميائي لتقليص الأورام قبل الخضوع لعملية جراحية لإزالة أكبر عدد ممكن من الأورام من البطن. وبمجرد إزالة الأورام، يتم توصيل جرعة واحدة من أدوية العلاج الكيميائي المسخنة إلى البطن لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية. كما يمكن اعتماد العلاج الإشعاعي بعد الجراحة الناجحة للتأكد من التخلص من أية بقايا للخلايا السرطانية.

كيفية الوقاية من ورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة

يشير د. أكمل أنه في حين قد لا توجد طريقة لمنع DSRCT بشكل واضح، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والسكري وغيرها من الحالات.

وعليه ينصح الجميع بتناول الطعام الصحي، وإنقاص الوزن الزائد، وممارسة الرياضة باستمرار، وتجنب الأطعمة الجاهزة والمصنعة لتقليل خطر الإصابة بورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة.