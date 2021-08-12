طريقة عمل السوفليه بالمنزل بنكهات مختلفة ولذيذة بطعم المحلات الجاهزة

طريقة عمل السوفليه هي من أشهر الحلويات الفرنسية التي تخبز وتعد بكل سهوله وهي من المخبوزات الهاشة الطرية وتعني باللغة الفرنسية بهذا الاسم تحديداً، تنتفخ أو أنتفاخ عند نضجها في الفرن، يقبل على تناولها الجميع الكبير قبل الصغير، يمكن أعدادها كنوع حلو مثل الفانيليا والشوكولاتة وتتنوع حشواتها المميزة مثل الاوريو، النوتيلا، الكاكاو، وتقدم أيضا كنوع من المقبلات بحشوات مختلفة منها البيض، الجبن الموزريلا، باللحمة المفرومة، البيض بالبسطرمة، الخضار المشكل، الدجاج، بالزيتون والجبنة الرومي، البشاميل. طريقة عمل السوفليه بنكهات مختلفة طريقة عمل السوفليه بنكهات مختلفة ويحتوي على فوائد كثيرة منها، مفيد للقلب والأوعية الدموية، تمنح السعادة عند تناوله كنوع حلوي، يمنع الإصابة بمرض الاكتئاب، يمنع الآصابة من مرض السرطان عند تناوله بالشوكولاتة يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والبروتين. طريقة عمل السوفليه بالشوكولاتة والنوتيلا طريقة عمل السوفليه بالشوكولاتة والنوتيلا المكونات ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

خمس ملاعق كبيرة دقيق حلويات.

ربع كوب زبدة مذابة.

ملعقتان كبيرة كاكاو خام.

ربع كوب سكر مطحون.

شوكولاتة نوتيلا.

قوالب سيكون، أو أستانلس. طريقة التحضير ندهن الأكواب بالسمن ونبطنها بالكاكاو.

نضع في الخلاط الكهربائي البيض، السكر، الكاكاو، الدقيق، الفانيليا.

نخلطهم جميع المكونات جيداً حتى تتجانس، نرص الأكواب في صينيه.

إذا كانت من السيليكون نضيف كوبان من الماء الدفاتر.

نصب الخليط في جميع الأكواب حتى المنتصف، نضيف ملعقة كبيرة من النوتيلا، نصب باقي الخليط ونترك فراغ مناسب في جميع الأكواب.

نضعها على الآف الأوسط من الفرن وتركها لمده ربع ساعه، تخرجها من الفرن وتركها حتى تبرد تماما ، تقدم باردة ويقدم بجانبها المشروبات المفضلة. طريقة عمل السوفليه بالبطاطس واللحمة المفرومة طريقة عمل السوفليه بالبطاطس واللحمة المفرومة المكونات أربع حبات بطاطس كبيرة الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم معصجه.

كيلو حليب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة روز ميري.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهار.

ملح حسب الرغبة.

كوب كبير قشدة طازجة.

ملعقتان كبيرة زبده سائلة. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونسلقها، نضعها في وعاء عميق.

نضيف القشدة ونقلبها مع البطاطس، نضيف التوابل.

نضيف اللبن بالتدريج، ونستمر في التقليب حتي نحصل على خليط كريمي.

نضيف الزبدة السائلة، نقلبها مرة أخيره، نحضر صينية مناسبة.

ندهن جميع حوافها بالزبدة، نضع طبقة من البطاطس المهروسة.

نضع اللحمة المفرومة، نساويها بكامل الصينية، نضع الطبقة المتبقية.

نسويها من جميع الجوانب، نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.

نخرجها لتبرد قليلا، ويقدم بجانبها السلطات المفضلة. الوسوم

طريقة عمل السوفليه هي من أشهر الحلويات الفرنسية التي تخبز وتعد بكل سهوله وهي من المخبوزات الهاشة الطرية وتعني باللغة الفرنسية بهذا الاسم تحديداً، تنتفخ أو أنتفاخ عند نضجها في الفرن، يقبل على تناولها الجميع الكبير قبل الصغير، يمكن أعدادها كنوع حلو مثل الفانيليا والشوكولاتة وتتنوع حشواتها المميزة مثل الاوريو، النوتيلا، الكاكاو، وتقدم أيضا كنوع من المقبلات بحشوات مختلفة منها البيض، الجبن الموزريلا، باللحمة المفرومة، البيض بالبسطرمة، الخضار المشكل، الدجاج، بالزيتون والجبنة الرومي، البشاميل. طريقة عمل السوفليه بنكهات مختلفة طريقة عمل السوفليه بنكهات مختلفة ويحتوي على فوائد كثيرة منها، مفيد للقلب والأوعية الدموية، تمنح السعادة عند تناوله كنوع حلوي، يمنع الإصابة بمرض الاكتئاب، يمنع الآصابة من مرض السرطان عند تناوله بالشوكولاتة يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والبروتين. طريقة عمل السوفليه بالشوكولاتة والنوتيلا طريقة عمل السوفليه بالشوكولاتة والنوتيلا المكونات ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

خمس ملاعق كبيرة دقيق حلويات.

ربع كوب زبدة مذابة.

ملعقتان كبيرة كاكاو خام.

ربع كوب سكر مطحون.

شوكولاتة نوتيلا.

قوالب سيكون، أو أستانلس. طريقة التحضير ندهن الأكواب بالسمن ونبطنها بالكاكاو.

نضع في الخلاط الكهربائي البيض، السكر، الكاكاو، الدقيق، الفانيليا.

نخلطهم جميع المكونات جيداً حتى تتجانس، نرص الأكواب في صينيه.

إذا كانت من السيليكون نضيف كوبان من الماء الدفاتر.

نصب الخليط في جميع الأكواب حتى المنتصف، نضيف ملعقة كبيرة من النوتيلا، نصب باقي الخليط ونترك فراغ مناسب في جميع الأكواب.

نضعها على الآف الأوسط من الفرن وتركها لمده ربع ساعه، تخرجها من الفرن وتركها حتى تبرد تماما ، تقدم باردة ويقدم بجانبها المشروبات المفضلة. طريقة عمل السوفليه بالبطاطس واللحمة المفرومة طريقة عمل السوفليه بالبطاطس واللحمة المفرومة المكونات أربع حبات بطاطس كبيرة الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم معصجه.

كيلو حليب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة روز ميري.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهار.

ملح حسب الرغبة.

كوب كبير قشدة طازجة.

ملعقتان كبيرة زبده سائلة. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونسلقها، نضعها في وعاء عميق.

نضيف القشدة ونقلبها مع البطاطس، نضيف التوابل.

نضيف اللبن بالتدريج، ونستمر في التقليب حتي نحصل على خليط كريمي.

نضيف الزبدة السائلة، نقلبها مرة أخيره، نحضر صينية مناسبة.

ندهن جميع حوافها بالزبدة، نضع طبقة من البطاطس المهروسة.

نضع اللحمة المفرومة، نساويها بكامل الصينية، نضع الطبقة المتبقية.

نسويها من جميع الجوانب، نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.

نخرجها لتبرد قليلا، ويقدم بجانبها السلطات المفضلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السوفليه بالمنزل بنكهات مختلفة ولذيذة بطعم المحلات الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.