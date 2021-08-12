ايه اسباب التقلبات الشديدة في الحالة المزاجية عند النساء؟ وازاي تتعاملي معاها

مافيش بنت او ست مش بتمر في فترة من الفترات بتقلبات مزاجية شديدة جدا ، وده ليه اسباب كتير ، والنهاردة هنتعرف مع بعض بالتفصيل من خلال السطور الجاية على اسباب التقلبات المزاجية عند النساء ، وازاي تتعاملي معاها.

ايه هو تقلب المزاج:

لو حسيتي في وسط ما انتي مبسوطة بتغير فجأة في المزاج ولقيتي نفسك متضايقة او محبطة ، في الحالة دي انتي بتمري بتغيير في الحالة المزاجية ، وممكن يبان ان التغيرات المفاجئة والدراماتيكية دي في المشاعر وكأنها من غير سبب ، لكن مع ذلك في بعض الاسباب الشائعة اللي ممكن تبقى مسؤولة عن ده.

اسباب التقلبات المزاجية عند النساء:

التقلبات المفاجئة في المزاج دي ممكن يبقى ليها اسباب كتير ومنها:

1- متلازمة ما قبل الدورة الشهرية:

متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS) هي مجموعة من الاعراض اللي بتحصل عند النساء قبل اسبوع او اسبوعين من الدورة الشهرية ، وبالاضافة للتقلبات المزاجية ، الدورة الشهرية هتسبب لك التعب ، تغييرات الشهية ، الاكتئاب ، الانتفاخ ، واكتر كمان من كده ، وتقريبا 90% من النساء بيتعرضوا لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، وممكن الاعراض دي تتغير من شهر للتاني ، وممكن تبقى اسوأ او تتحسن مع التقدم في العمر.

ومافيش سبب واضح لحدوث التغيرات والاعراض دي قبل الدورة الشهرية ، ولكن الباحثين بيعتقدوا ان التحولات في هرمون الاستروجين هي المسؤولة في الغالب عن التقلبات المزاجية دي في الايام والاسابيع اللي قبل الدورة الشهرية ، وفي الفترة دي بترتفع وبتنخفض مستويات هرمون الاستروجين عند المرأة بشكل كبير جدا ، والحالة دي بتستقر بعد يوم او اتنين من بداية الدورة الشهرية.

2- الاضطراب المزعج السابق للدورة الشهرية:

الاضطراب المزعج السايق للدورة الشهرية (PMDD) هو نوع نادر واكتر حده من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية اللي قولناها في النقطة اللي فاتت ، والاضطراب المزعج السابق للدورة الشهرية بيأثر على حوالي 5% من النساء في سن الانجاب ، واعراض الاضطراب المزعج السابق للدورة الشهرية بيشمل التغيرات الشديدة في المزاج ، الاكتئاب الشديد ، التهيج الشديد ، واكتر من كده.

ونادرا لما يبقى تغيير نمط الحياة لوحده كافي لعلاج الاضطراب المزعج السابق للدورة الشهرية ، ممكن تجمعي ما بين بعض العلاجات البديلة زي ادارة الاجهاد والتغييرات الغذائية ، والادوية اللي بتساعد على تخفيف الاعراض بما فيها التقلبات الشديدة في المزاج.

3- الاجهاد:

التوتر والقلق بيأثروا على جسمك وصحتك بطرق مختلفة غير صحية ، ومنها مزاجك ، الاحباط والقلق والتوتر المستمر ممكن يأدي لتغيرات حادة في المزاج بالاضافة لمشكلات نفسية تانية.

4- اسباب نفسية:

الاضطرابات النفسية والحالات السلوكية ممكن تأثر على تصرفاتك وتسبب اعراض زي تقلبات المزاج ، والاضطرابات دي بتشمل اضطراب نقص الانتباه, فرط النشاط, الاكتئاب, الاضطراب ثنائي القطب وغيرها ، وممكن علاج الحالات دي ممكن انه يخفف من اعراض التقلبات المزاجية الشديدة واي اعراض تانية ممكن تكوني بتعاني منها.

5- الاختلالات الهرمونية:

الاستروجين ممكن انه يلعب دور في التحولات المزاجية المرتبطة بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، ولكن الهرمونات التانية اللي في الجسم ممكن تأثر هي كمان على الحالة المزاجية ، كمان قصور الغدة الدرقية وهي حالة بتخلي الغدة الدرقية ماتنتجش هرمونات كفاية ، وده اضطراب هرموني شائع ، ممكن يأثر على الحالة المزاجية ويسبب اعراض تانية.

6- البلوغ:

فترة البلوغ بتكون هي فترة التغيرات العاطفية والجسدية والنفسية في حياة الطفل ، وممكن تبقى تقلبات الحالة المزاجية وردود الفعل العاطفية غير المبررة شائعة جدا خلال المرحلة دي من الحياة.

7- الحمل:

التغيرات في مستويات الهرمونات اثناء فترة الحمل ممكن انها تأدي لتغيرات في المشاعر والمزاج ، بالاضافة ، ان معظم النساء الحوامل بيعانوا من تغييرات جسدية وضغوط عاطفية ممكن تخلي مشاكل زي تقلبات المزاج اكتر حدة.

8- سن اليأس:

في تحول رئيسي تاني في الحياة ، وهو انقطاع الدورة الشهرية ، والوقت ده بيكون مرتبط بالتقلبات المزاجية ، بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ، وكتير من النساء بيعانوا من مجموعة متنوعة من الاعراض ، بما فيها التغيرات في المزاج, الهبات السخنة, الارق, انخفاض الدافع الجنسي ، وطبيا بيكون في علاجات وادوية بديلة للهرمونات عشان تساعد في تسهيل مرحلة انخفاض هرمون الاستروجين.

ازاي تتعاملي مع التغيرات الشديدة في المزاج:

ممكن انك تحققي الاستقرار في مزاجك وتحسني صحتك لتجنب التغيرات المستقبلية في المزاج والعواطف ، وعلاجات تغيير الحالة المزاجية بتركز على اسلوب الحياة او العلاجات البديلة اللي ممكن تجربيها في اليت بنفسك ، وممكن تستخدم احيانا علاجات تانية زي الادوية من الدكاترة المتخصصين.

1- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

الحركة والتمارين الرياضية تعتبر مفيدة جدا لصحتك الجسدية والعقلية ، واللي ممكن تساعدك كمان في علاج او تجنب تقلبات الحالة المزاجية ، لانه عند ممارسة الرياضة جسمك بينتج هرمونات جيدة والاندروفين اللي بيساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية ، حاولي تمارسي 30 دقيقة من التمارين المعتدلة 5 ايام في الاسبوع.

2- اتجنبي الكافيين, والسكر:

الكافيين والسكريات ممكن تأثر على حالتك الطبيعية وتخلي تقلبات المزاج اسوأ او تكون هي السبب الرئيسي فيها ، الكافيين ممكن يخليكي تحسي بارهاق اقل ولكن ممكن انه يأدي لزيادة القلق والعصبية.

الاطعمة السكرية بالرغم ان طعمها لذيذ ، الا انها ممكن تسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم ، والتقلبات دي ممكن تسبب تغييرات في المزاج واعراض تانية ، عشان كده بننصحك تقللي على قد ما تقدري من الكافيين والاطعمة السكرية عشان تحافظي على حالتك المزاجية مستقرة.

3- جربي مكملات الكالسيوم:

اثبتت الدراسات ان مكملات الكالسيوم ممكن انها تساعد في تخفيف اعراض الاكتئاب والقلق والتقلب العاطفي من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، ومكملات الكالسيوم بالاضافة انها بتساعد في تغيير الحالة المزاجية ، هي كمان بتساعد على حماية العضم من مشكلة هشاشة العظام ، وده مهم بشكل خاص للنساء في فترة ما قبل سن اليأس ، ممكن تستشيري الدكتور بتاعك عن المكمل الغذائي المناسب ليكي.

4- غيري نظامك الغذائي:

اكل 3 وجبات كبيرة في اليوم ممكن يكون موضوع تقليدي او عادي ، ولكن اكل وجبات اصغر ممكن يكون افضل لاستقرار الحالة المزاجية ، وده لان تحولات السكر في الدم بعد الوجبات الكبيرة ممكن تساهم في التحولات العاطفية ، والوجبات الصغيرة المتقسمة على مدار اليوم ممكن انها تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم للحفاظ على التغيرات الشديدة في المزاج بعيد عنك.

5- اتدربي على ادارة الاجهاد:

التوتر والقلق ممكن يسبب لك اعراض كتير ، بما فيهم متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، عشان كده التدريب او تعلم ادارة التوتر ممكن انه يساعدك على تجنب المضاعفات ، بما فيها التغيرات في الحالة المزاجية ، وثبت ان التأمل والتنفس العميق واليوجا بتساعد في ادارة التوتر بشكل كبير ، العلاج بالمساج كمان او العلاج بالكلام ممكن يكون مفيد جدا.

6- نامي بشكل افضل:

النوم الجيد بالليل ممكن انه يعالج كتير من الامراض ، بما فيها التهيج والتغيرات الشديدة في الحالة المزاجية ، ضروري تنامي من 7 – 8 ساعات كل يوم ، ولو بيكون صعب عليكي النوم بسرعة ، حاولي تدخلي تنامي قبل ميعاد نومك الاساسي ب 30 دقيقة تتقلبي فيهم لحد ما تنامي في ميعادك الطبيعي ، بعد ما تعملي ده ممكن بعد كده تضيفي 30 دقيقة كمان لنومك ، بالطريقة دي هتضيفي عدد ساعات نوم اضافية بطريقة صحية ومفيدة.

امتى تشوفي الدكتور:

التغيرات الحادة في المزاج بتحصل من وقت للتاني ، سواء ده بسبب فترة الدورة الشهرية او زيادة الضغط في الشغل ، او غيرها من الاسباب اللي ممكن تأدي لتقلبات المزاج ، ولكن الاعتماد على طريقة صحية للتعامل معاها ممكن انه يساعد على تقليل مخاطر التغيرات المزاجية في المستقبل.

فلو حسيتي ان تقلباتك المزاجية بتتعارض مع يومك او بتسبب لك مشاكل ، في الحالة دي ممكن تتكلمي مع دكتور متخصص ، وغالبا كتير من الاسباب اللي بتأدي للتغيرات المزاجية بيكون سهل تشخيصها وعلاجها ، وبعضها ممكن يحتاج علاج اضافي زي الادوية الموصوفة من المتخصصين.

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