طريقة عمل إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة اللذيذ وأحلى من الجاهز

إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة الإكلير من الحلويات الفرنسية الشهيرة، و التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويمتاز بطعمه الهش والطرى وحشواته اللذيذة والمختلفة، و التى يتم تشكيلها على شكل ساندوتش ويتم حشوه بأنواعه متنوعة من الحشوات من الكريمة والشوكولاتة والكاستر وغيرها، و التى تعطيه طعماً جذاباً وشهياً ويمكن تقديمه بجانب الشاى أو النسكافيه مع وجبة الإفطار أو العشاء، ويعد من المخبوزات الحلوة وشكله الملفت للأنظار ويقبل على أكله الصغار والكبار ويمكن تقديمه فى المناسبات وأعياد الميلاد، وسوف نقدمها لكم بطريقة بسيطة وسهلة التحضير ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة بالتفصيل. مكونات إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة مكونات إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة يتكون إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مكونات العجينة ٢ كوب من الدقيق.

٦ حبات من البيض.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٢ كوب من الزبدة.

رشة من الملح. مكونات الحشوة ٢ كوب من اللبن السائل.

صفار ٣ حبات من البيض.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

١/٤ كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات صوص الشوكولا ١/٤ كوب من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من العسل.

١/٢ كوب من الشوكليت شيبس أو الشوكولا الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة سهلة جدا وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم اولاً بتجهيز الحشوة ونحضر وعاء مناسب ونضع به اللبن ونضعه على النار. ونتركه حتى يسخن شويه. ثم نحضر طبق عميق ونضع به صفار البيض والسكر والنشا والفانيليا ونخفقهم مع بعض جيداً ونتركه جانباً. وبعد ذلك نقوم بإضافة اللبن على خليط الصفار السابق مع التحريك المستمر بالمضرب السيلك. ثم نضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتقل الخليط. ونرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونغطيه بكيس من البلاستيك. وبعد ذلك نقوم بعمل العجينة ونحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء والزبدة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي. ونقوم بنخل الدقيق ونضيف عليه الملح ونضيفها على الماء المغلي مرة واحدة. ونقلب بسرعة بملعقة خشبيةحتى يختفي الدقيق تماماً وتصبح العجينة متماسكة. ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد. وبعد ذلك نضع بيضة واحدة وعليها الفانيليا ونقلبها كويس حتى تختفي تماماً. ثم نضع البيضة الثانية ونقلب حتى تختفى وكذلك باقى البيض حتى تنتهى منها تماماً. ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠. ونحضر صاج ونفرد به ورق الزبدة. وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة فى القمع أو كيس الحلوانى على شكل اصابع طويلة فى الصينية. ندخل الصينية الفرن لمدة٣٠:٢٥دقيقة حتى يستوي ويصبح لونها ذهبي ثم تطفئ النار ونتركها لمدة ٥ دقائق. ثم نقوم بفتح أصابع الإكلير من الجنب زى الساندويش ويحشي بالكاستر باستخدام القمع. وبعد ذلك نقوم بتجهيز الصوص للتزيين ونخلط الكريمة والعسل والفانيليا ونضعها على النار حتى تسخن. ثم نرفعها من على النار ونضيف عليها الشوكليت شيبس أو أى نوع شوكولا ونقلب حتى تذوب تماماً. ونغطى أصابع الإكلير بالصوص من فوق وبعد ما ينشف نقوم بتسييح شوكولاتة بيضا ونعمل بيها خطوط عليه من فوق حتى يصبح شكله جميل وبالف هنا وشفا. الوسوم

إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة الإكلير من الحلويات الفرنسية الشهيرة، و التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويمتاز بطعمه الهش والطرى وحشواته اللذيذة والمختلفة، و التى يتم تشكيلها على شكل ساندوتش ويتم حشوه بأنواعه متنوعة من الحشوات من الكريمة والشوكولاتة والكاستر وغيرها، و التى تعطيه طعماً جذاباً وشهياً ويمكن تقديمه بجانب الشاى أو النسكافيه مع وجبة الإفطار أو العشاء، ويعد من المخبوزات الحلوة وشكله الملفت للأنظار ويقبل على أكله الصغار والكبار ويمكن تقديمه فى المناسبات وأعياد الميلاد، وسوف نقدمها لكم بطريقة بسيطة وسهلة التحضير ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة بالتفصيل. مكونات إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة مكونات إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة يتكون إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: مكونات العجينة ٢ كوب من الدقيق.

٦ حبات من البيض.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٢ كوب من الزبدة.

رشة من الملح. مكونات الحشوة ٢ كوب من اللبن السائل.

صفار ٣ حبات من البيض.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

١/٤ كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات صوص الشوكولا ١/٤ كوب من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من العسل.

١/٢ كوب من الشوكليت شيبس أو الشوكولا الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة سهلة جدا وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم اولاً بتجهيز الحشوة ونحضر وعاء مناسب ونضع به اللبن ونضعه على النار. ونتركه حتى يسخن شويه. ثم نحضر طبق عميق ونضع به صفار البيض والسكر والنشا والفانيليا ونخفقهم مع بعض جيداً ونتركه جانباً. وبعد ذلك نقوم بإضافة اللبن على خليط الصفار السابق مع التحريك المستمر بالمضرب السيلك. ثم نضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يتقل الخليط. ونرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ونغطيه بكيس من البلاستيك. وبعد ذلك نقوم بعمل العجينة ونحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء والزبدة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي. ونقوم بنخل الدقيق ونضيف عليه الملح ونضيفها على الماء المغلي مرة واحدة. ونقلب بسرعة بملعقة خشبيةحتى يختفي الدقيق تماماً وتصبح العجينة متماسكة. ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد. وبعد ذلك نضع بيضة واحدة وعليها الفانيليا ونقلبها كويس حتى تختفي تماماً. ثم نضع البيضة الثانية ونقلب حتى تختفى وكذلك باقى البيض حتى تنتهى منها تماماً. ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠. ونحضر صاج ونفرد به ورق الزبدة. وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة فى القمع أو كيس الحلوانى على شكل اصابع طويلة فى الصينية. ندخل الصينية الفرن لمدة٣٠:٢٥دقيقة حتى يستوي ويصبح لونها ذهبي ثم تطفئ النار ونتركها لمدة ٥ دقائق. ثم نقوم بفتح أصابع الإكلير من الجنب زى الساندويش ويحشي بالكاستر باستخدام القمع. وبعد ذلك نقوم بتجهيز الصوص للتزيين ونخلط الكريمة والعسل والفانيليا ونضعها على النار حتى تسخن. ثم نرفعها من على النار ونضيف عليها الشوكليت شيبس أو أى نوع شوكولا ونقلب حتى تذوب تماماً. ونغطى أصابع الإكلير بالصوص من فوق وبعد ما ينشف نقوم بتسييح شوكولاتة بيضا ونعمل بيها خطوط عليه من فوق حتى يصبح شكله جميل وبالف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل إكلير بالكاستر وصوص الشوكولاتة اللذيذ وأحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.