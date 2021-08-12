بدون ألم نهائي إزالة شعر منطقة البيكيني والجسم كله بملعقة فازلين واحدة

يشتهر الفازلين بترطيبه العميق على البشرة حيث مع الاستخدام المستمر يحقق نتائج رائعة، ويتم استخدامه في الاماكن الأكثر خشونة مثل الكوع والكعبين، وتم استخدامه مؤخرا في إزالة شعر الجسم والبيكيني حيث قام بوصفه بعض أطباء الجلدية والبشرة، وتعتبر فوائده على البشرة لاتعد ولاتحصى حيث يقوم أيضا بترطيب البشرة لكي تصبح مثل بشرة الأطفال ناعمه كالحرير وهناك العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة التي يقوم بوصفها الكثير من الأطباء،حيث أن أصعب شئ يواجه السيدات هو إزالة الشعر وهناك بعض الطرق التي تكون سهلة وبعض الطرق التي تكون فيها مشقة وتعب وايضا مضره على البشره، فمن فوائد الفازلين انه أيضا يساعد على تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والبقع السوداء. خلطة إزالة شعر الجسم والبيكيني بالفازلين بدون ألم خلطة إزالة شعر الجسم والبيكيني بالفازلين بدون ألم المكونات : نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة كركم بودر.

ملعقة كبيرة حمص مطحون.

٢ ملعقة كبيرة حليب. طريقة الاستخدام : في وعاء كبير نضع نصف ملعقة كبيرة فازلين ونصف ملعقة كبيرة كركم وملعقة كبيرة حمص مطحون واتنين ملعقة كبيرة حليب.

تقلب المكونات جيدا حتى تختلط وتعطي خليط متماسك.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالماء وتجفيفها.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضعه مع اتجاه نمو الشعر ونتركه حتى يجف تماما.

ثم بعد جفاف الخليط نقوم بإزالته عكس اتجاه نمو الشعر حتى نقوم بإزالة الشعر الغير مرغوب فيه.

نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء البارد وتجفيفها. طريقة أخرى من الفازلين لإزالة شعر الجسم طريقة أخرى من الفازلين لإزالة شعر الجسم المكونات : ملعقة صغيرة من الفازلين.

٣ ملعقة صغيرة من نبات السعد. طريقة الاستخدام : في وعاء يتم وضع ملعقة صغيرة من الفازلين ويوضع عليه ثلاث ملاعق من نبات السعد.

يتم مزج المكونات جيدا ونقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضع الخليط عليها مع وضعها على نفس اتجاه نمو الشعر.

يترك الخليط حتى يجف تماما ويتم إزالته عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء البارد وتجفيفها. الوسوم

يشتهر الفازلين بترطيبه العميق على البشرة حيث مع الاستخدام المستمر يحقق نتائج رائعة، ويتم استخدامه في الاماكن الأكثر خشونة مثل الكوع والكعبين، وتم استخدامه مؤخرا في إزالة شعر الجسم والبيكيني حيث قام بوصفه بعض أطباء الجلدية والبشرة، وتعتبر فوائده على البشرة لاتعد ولاتحصى حيث يقوم أيضا بترطيب البشرة لكي تصبح مثل بشرة الأطفال ناعمه كالحرير وهناك العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة التي يقوم بوصفها الكثير من الأطباء،حيث أن أصعب شئ يواجه السيدات هو إزالة الشعر وهناك بعض الطرق التي تكون سهلة وبعض الطرق التي تكون فيها مشقة وتعب وايضا مضره على البشره، فمن فوائد الفازلين انه أيضا يساعد على تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والبقع السوداء. خلطة إزالة شعر الجسم والبيكيني بالفازلين بدون ألم خلطة إزالة شعر الجسم والبيكيني بالفازلين بدون ألم المكونات : نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة كركم بودر.

ملعقة كبيرة حمص مطحون.

٢ ملعقة كبيرة حليب. طريقة الاستخدام : في وعاء كبير نضع نصف ملعقة كبيرة فازلين ونصف ملعقة كبيرة كركم وملعقة كبيرة حمص مطحون واتنين ملعقة كبيرة حليب.

تقلب المكونات جيدا حتى تختلط وتعطي خليط متماسك.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالماء وتجفيفها.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضعه مع اتجاه نمو الشعر ونتركه حتى يجف تماما.

ثم بعد جفاف الخليط نقوم بإزالته عكس اتجاه نمو الشعر حتى نقوم بإزالة الشعر الغير مرغوب فيه.

نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء البارد وتجفيفها. طريقة أخرى من الفازلين لإزالة شعر الجسم طريقة أخرى من الفازلين لإزالة شعر الجسم المكونات : ملعقة صغيرة من الفازلين.

٣ ملعقة صغيرة من نبات السعد. طريقة الاستخدام : في وعاء يتم وضع ملعقة صغيرة من الفازلين ويوضع عليه ثلاث ملاعق من نبات السعد.

يتم مزج المكونات جيدا ونقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها ووضع الخليط عليها مع وضعها على نفس اتجاه نمو الشعر.

يترك الخليط حتى يجف تماما ويتم إزالته عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء البارد وتجفيفها.

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