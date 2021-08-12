طرق ‏علاج جفاف الشعر وتساقطه بوصفات طبيعية 100% في البيت ونتيجة خيال

طرق ‏علاج جفاف الشعر ، مشكلة جفاف الشعر من المشاكل التي تفسد على المرأة التمتع بمظهر جمالي في كل مناسباتها وحتى في حياتها اليومية، كما أن الجفاف يؤثر بشكل سلبي على الشعر ويؤدي تساقطه وتقصفه، لذا يجب معرفة كيفية علاج جفاف الشعر، والعناية به كما يجب أن يكون، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

طرق ‏علاج جفاف الشعر

‏تنقسم طرق علاج جفاف الشعر لعدة أقسام منها نصائح يجب إتباعها والتي تتمثل في عدم القيام باتباع العادات الخاطئة السابقة، والقسم الآخر بترطيب الشعر بالوصفات الطبيعية، التي ستمد الجذور والأطراف بكل الفيتامينات والعناصر الأساسية وتلك أبرز الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها للقضاء على مشكلة جفاف الشعر:-

‏ثمرة كبيرة من الموز المهروس ناعم + ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون + ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ويمكن استبدال زيت الزيتون وإضافة الزبادي بدلًا منه.

امزجي كل المكونات معا جيدا ثم طبقيها على الشعر من الجذور حتى الأطراف

ارتدي قبعة بلاستيكية واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين.

‏ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

‏الوصفة الأولى ” الموز والعسل “

‏الوصفة الثانية

ترطيب الشعر بحمام الزيت الساخن والذي يمكن فيها استخدام نوعين من الزيوت الطبيعية أو خلطة من الزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر مثل:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند + ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أو استخدام كميات متساوية من زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، زيت الخروع، زيت اللوز.

يتم تسخين المكونين معًا في حمام ماء دافئ.

ثم تطبيق الزيوت على الشعر مع التدليك بحركات دائرية.

ثم لف الشعر بمنشفة دافئة وترك الزيت على الشعر لمدة طويلة ويمكن من الليل حتى صباح اليوم التالي.

ملعقة كبيرة من أوراق الجوافة المطحونة + كميات متساوية من زيت الزيتون وخل التفاح.

اخلطي الثلاثة مكونات معًا في وعاء عميق.

ثم طبقيه على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي شعرك بالطريقة التقليدية.

الوصفة الثالثة

اسباب جفاف الشعر

قد ينتج جفاف الشعر بسبب إتباع المرأة بعض من العادات الخاطئة والتي تتمثل في:-