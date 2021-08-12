ضعي هذا المكون على شعرك لتطويل وتكثيف وملئ فراغات الشعر وسيطول بسرعة دون توقف

فراغات الشعر مشكلة يعاني منها الكثير، وهذه المشكلة ترجع لتساقط الشعر الشديد والذي يؤدي في النهاية لظهور الفراغات، ويمكن التغلب عليها من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم لفروة الرأس، والتي تعزز من نمو الشعر بشكل فعال مرة أخرى، ويتم التخلص من هذه المشكلة بدون اي أضرار أو اثار جانبية أو تعرض الشعر لأي كيماويات.

افضل الوصفات الطبيعية لعلاج فراغات الشعر

تعالج الوصفات الطبيعية مشكلة فراغات الشعر وذلك بشرط الاستمرار في تطبيقها ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

زيت بذور اليقطين

هذا الزيت يساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل كبير، بلأضافة لما له من فوائد متعددة لفروة الرأس، ويساعد على تطويل وكثافة الشعر بشكل سريع وفعال.

طريقة استخدامه

يتم ذلك من خلال تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت جيدًا لمدة دقيقتين، ثم يترك على الفروة لمدة ساعتين ويتم غسلة بعد ذلك.

يكرر وضع الزيت على الشعر مرتين اسبوعيًا.

عصير البصل

عصير البصل له نتيجة هائلة في التخلص من فراغ الشعر بشكل سريع، فهو مفيد جدًا للشعر، على الرغم من رائحته النفاذة التي تجعل الكثير ينفر من استخدامة.

طريقة استخدامة

يوضع كمية من عصير البصل على فروة الرأس وتدليك جيدًا مدة لا تقل عن خمس دقائق استمرار في التدليك حتى تتشربه فروة الرأس، وبعد ذلك يترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بشامبو جيدًا حتى تزال رائحته من الشعر.

زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل له خصائص فعالة لعلاج الكثير من مشاكل الشعر كالثعلبه، كما أنه يمنع تساقط الشعر إذا تم وضعة بشكل مستمر على فروة الرأس، ويعزز من نمو الشعر بشكل قوي وسريع.

طريقة استخدامه