أفضل كريم توحيد لون البشرة تبييض الوجه في 3 أيام

كريم تفتيح توحيد لون البشرة، ترغب كثير من فتيات بأن تحصل على بشرة نضرة بلون موحدة والتخلص من أكسدة البشرة وتظهر باللون الغامق وأن يكون لون وجه متجانس مع لون الجسم والأيدي، لذلك يكثر اللجوء إلى شراء منتجات عناية بالبشرة وتفتيحها وقد تم تصميم أكثر من كريم يوحد لون البشرة ويخلصها من أكسدة، وتلك كريمات مفعولها أكيد ويناسب كل أنواع البشرة بحيث يكون البشرة الدهنية أنواع مخصصة لتوحيد لونها، كما أن لها مركبات تعالج مشاكل والتهابات البشرة وترطيبها أيضا وبها مواد تحمي البشرة من عوامل خارجية، لذلك قدمنا لكم أكثر من نوع كريم تفتيح البشرة بكل مميزاتها وسنتعرف معكم على طرق استعمال كريم تفتيح توحيد لون البشرة.

أفضل كريم توحيد لون البشرة

تلجأ فتيات الكريمات وإعلانات بأسماء كريم خاصة التي تنعم وتوحد لون الوجه ولكن أغلب تلك الكريمات باهظة الثمن ولا تتمكن أغلب نساء على شراء تلك أنواع ولكن ينصح خبراء تجميل باستعمال كريم بانثينول مع كريم كرباميد وخلطهم معا ودهنهما ليلا قبل النوم على الوجه بعد غسله وتلك الطريقة تستعمل يوميا ليلا، ولا يجب دهن الوجه بتلك الكريمات أو بتلك الخلطة نهارا خاصة مع خروج تحت أشعة الشمس، ستلاحظي مع استعمال اليومي لتلك خلطة كريمات ترطيب عالي مع تفتيح توحيد البشرة.

كريم توحيد البشرة بتسجيل تفتيح الوجه

يعد كريم باسجيل من كريمات الكورية التي أنتجت خصيصا لإخفاء علامات تمدد البشرة، يساعد الكريم على تفتيح ومنع أكسدة وتصبغ البشرة، كما أن كريم يعمل على استعادة نعومة البشرة ويحافظ على ترطيبها.

طريقة استعمال كريم تفتيح البشرة

يغسل الوجه بالماء والملح ويشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، ثم يدهن الوجه بكريم باسجيل صباحا ومساء، أو يمكن تطبيق الكريم على المناطق المراد تفتيحها للحصول على نتائج أفضل يستخدم يوميا.

كريم توحيد لون البشرة بريتي تبييض الوجه

كريم بريتي للعناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها، وله تركيبه مميزة للترطيب وتفتيح في وقت واحد، كما إنه قادر على إزالة الهالات السوداء والتخلص من نمش وعلاج تجاعيد الوجه، يستخدم الكريم لمدة أسبوع ثلاث مرات يوميا.