طريقة صحية لعمل الباذنجان المقلي بدون ما يشرب زيت وبطعم مقرمش جدا

هناك بعض الاكلات التي لا يخلو يوم إلا اذا تم تناولها سواء في المنزل أو من المطاعم وبالأخص في مصر يوجد بها بعض الأكلات الشعبية التي يتناولها الصغير والكبير في الصباح والمساء مثل الباذنجان، هذه الاكلة من انواع الخضروات الهامة التي يجب تناولها بالاستمرار لكي يمد الجسم بالعديد من الفوائد مثل الحديد الذي يحتاجه الجسم، ويوجد المئات من الطرق التي يمكن طهيها بالباذنجان ولكن أشهر الطرق هو القلي ويوجد ايضًا العديد من الطرق للقلي لهذا سنقدم لكم الطريقة الصحيحة والصحية.

مكونات قلي الباذنجان بطريقة صحية

ولان الباذنجان من أكثر الأكلات التي يحرص على تناولها الكبير والصغير من جميع افراد الاسرة لان اهم شئ هو الحفاظ على الصحة وعدم تعرضها إلى الأكلات التي قد تؤذي القولون أو المعدة ة، لذلك يحرصن جميع الأمهات على معرفة طهي الطعام بالطريقة الصحية التي تفيد أفراد، ومكونات قلي الباذنجان بطريقة صحية هو:

عدد 3 حبات من الباذنجان الأسود.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي.

طريقة التحضير

من المؤكد أن جميع الأمهات يطهون الباذنجان كل يوم ولكن لا يعلمون أنها طريقة غير صحية ومضرة جداً بسبب الزيت الكثير الذي يتواجد في قطع الباذنجان أثناء القلي، لهذا سنضع هنا الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان، وهي: