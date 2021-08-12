وصفات بياض البيض لتفتيح وتبييض البشرة والوجه وعلاج حب الشباب 

يمتلك بياض البيض على الكثير من الفوائد السحرية والعجيب للبشرة بصفة عامة والبشرة الدهنية بصفة خاصة، حيث يعمل بياض البيض على تقليص المسام الكبيرة الموجودة على سطح الجلد وبهذا يقلل من إفراز الزيوت الزائدة في البشرة، وبالتالي يعالج المسام الكبيرة والتي تعتبر من أكثر المناطق التي تنتشر وتستقر فيها البكتيريا التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء وكذلك البيضاء.

الجدير بالذكر بأن بياض البيض يستخدم كقناع للوجه والبشرة منذ قديم العصور، حيث يساعد بياض البيض أيضا على ترطيب وتفتيح لون البشرة وذلك من خلال تطبيق وصفة بياض بيضة أو يضاف إليه مكونات طبيعية أخرى وبالتالي يطغي فوائد مغذية للبشرة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة صنع وصفات بياض البيض لتفتيح وتبييض البشرة والوجه.

يوجد العديد من العناصر المغذية للبشرة الموجودة في بياض البيض ومن أهم هذه العناصر هي:

البروتين الذي يساعد في إصلاح الأنسجة ويعزز خلايا البشرة ويجعلها نضرة طوال الوقت وخالية من التجاعيد للحماية من علامات الشيخوخة المبكرة.

البوتاسيوم الذي بدوره يحافظ على رطوبة البشرة طوال الوقت.

الريبوفلافين وهو عنصر هام جدا حيث يساعد في إزالة الجذور الحرة والمعروفة بالجذور السامة وكذلك يعمل على التخلص من الخلايا الضارة التي تظهر التجاعيد.

المغنيسيوم نظر مفيد جدا حيث يساعد في تأخر ظهور علامات الشيخوخة وكذلك يجعل البشرة أكثر شبابا.

تعتبر هذه الوصفة من أقوى الوصفات للتخلص من حب الشباب حيث تتكون هذه الوصفة من ثلاث مكونات قوية جدا وهي موجودة في كل منزل وطريقة تحضيرها بسيطة جدا وفعالة لعلاج حب الشباب.

المكونات

بياض بيضة كبيرة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

لكن قبل معرفة طريقة التحضير والاستخدام يجب أولا معرفة فوائد هذه المكونات أولا العسل له خصائص قوية مطهرة للجلد ومضادة للبكتيريا ويعتبر مرطب طبيعي ويساعد في تفتيح وتبييض البشرة. ثانيا عصير الليمون له خصائص متعددة حيث يعمل على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب ويستخلص منها ويعمل أيضا على تفتيح لون البشرة.

طريقة التحضير والاستخدام