ازالة التجاعيد بلا عودة بخلطة سحرية لتبييض وشد تجاعيد الوجه من أول أستخدام

احياناً يؤثر كبر السن على ظهور التجاعيد، وشحوب البشرة ،ويجعلنا نفكر في طريقة للتخلص منها خاصة أن المرأة تحتاج لطريقة لشد البشرة، وجعلها نضرة وصحية أكثر، وبها حيوية خاصة في الجو الحار والشمس لأنها تؤثر على البشرة لما فيها من أشعة فوق بنفسجية ضارة عليها، وأيضاً احياناً ما تظهر بعض البقع الداكنة واسمرار في البشرة، وبعض الخطوط التعبيرية التي تكون مزعجة للبعض احياناً ،وقد تؤثر أشعة الشمس الضارة أيضا على البشرة بتقليل نسبة الكولاجين بها، وهو ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وزيادتها.

خلطات تبييض وشد تجاعيد الوجه

سنتعرف اليوم أقوى وأفضل الخلطات المجربة، والتي ستجعل بشرتك صحية ومشدودة، ومتألقة مرة أخرى من اول استخدام لها سوف تشعرين بالفرق، ولكن استمري عليها لتحقيق أفضل النتائج مثل ماسك القهوة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، وتساعد هذه الوصفة على تقشير الخلايا الميتة بالبشرة مما يؤدي لشد البشرة وذلك لأن الكافيين يساعد البشرة في إزالة الرطوبة الزائدة عن حاجة البشرة، والتي تجعل البشرة تبدو باهتة، وتعمل على تقشيرها وكذلك يساعد السكر البني أيضاً في تقشير البشرة، ويعمل كذلك على التبييض، ونضاره الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط في البشرة.

المكونات :

3 ملعقة كبيرة قهوة.

3 ملعقة كبيرة سكر بني.

3 ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

احضري وعاء ضعيه على النار وضعي فيه ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند، واتركيه قليلا حتى يكون دافئاً أي لمده 15 ثانيه تقريبا، ثم اطفئي النار، واتركيه ليبرد قليلاً.

اخلطي في وعاء آخر ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة، وثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني، ونصف الملعقة الصغيرة قرفة وقلبي جيداً حتى تتجانس.

أضيفي زيت جوز الهند على مزيج القهوة، والسكر والقرفة، وقلبيه جيداً حتى يختلط تماماً.

قومي بغسل وجهك، وجففيه ثم ضعي الخليط على وجهك، وافركيه بحركة دائرية جيداً لفترة حتى تتقشر البشرة.

اغسلي الماسك من على وجهك بالماء الفاتر، ثم استخدمي الكريم المرطب الخاص بكِ والمناسب لبشرتك.

يمكنكِ تكرار عمل الخلطة مرتين في كل أسبوع حتى تحصلي على بشرة مشرقة، نضرة، ومشدودة.

الطريقة