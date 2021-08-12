هل البروتين مضر للحامل؟ وما هو بديل البروتين للمرأة الحامل؟

هل البروتين مضر للحامل، يتساءل الكثيرين من النساء حول العالم عن أضرار ومشاكل البروتين للمرأة الحامل وإذا كان مضراً للجنين أم لا، فقد تسعى جميع النساء إلى تجديد جمالهن باستمرار، ولكن هناك بعض مستحضرات التجميل التي تشكل خطراً على المرأة وخاصة المرأة الحامل، ولذلك يسألن أنفسهن هل البروتين ضار بصحتها وصحت جنينها؟ وقد كشف جميع المتخصصين في جمال المرأة أن استخدام البروتين ضار لكل النساء بأي حال من الأحوال ولكن بنسب متفاوتة لاحتوائه على مادة الفورمالين وهي مادة محظورة دولياً لأنها تسبب السرطان وأمراض الرئة الأخرى مثل الربو.

هل البروتين مضر للحامل؟ ولماذا؟

كانت الإجابة على هذا السؤال من قبل المتخصصين وهي نعم، فمعظم منتجات الشعر تحتوي على مادة الفورمالين وهذه المادة هي المكون الأساسي للبروتين ، وهي ممنوعة لأنها تضر بالمرأة الحامل والجنين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول التي تضع كمية معينة من الفورمالين في مستحضرات فرد الشعر، لأن هذه الكمية لا تتجاوز 2٪ ، وعلى الرغم من هذه التوصيات سنجد شركات تزيد الكمية المحددة وبدلاً من 2٪ تضعها على 10٪ ، لذلك من الأفضل لهم عدم استخدام البروتين أثناء الحمل، وخاصة الأشهر القليلة الأولى ، وسعيك المستمر لفرد الشعر بالبروتين يضر بشعرك ويسبب تساقطه لاحقًا.

أضرار ومشاكل استخدم البروتين للشعر

نتحدث في هذه الفقرة عن أضرار ومشاكل البروتين للمرأة الحامل ، لأن العامل الرئيسي في هذا الضرر هو المادة المضافة وهي مادة الفورمالين ، وهذه المادة تسبب تساقط الشعر وفي حالة تعرض المرأة الحامل لتنعيم وفرد الشعر بالبروتين، يمكن أن يحدث التالي:

من الممكن أن يتسبب البروتين في حدوث ثقب بكيس الجنين.

وبحسب ما قامت به الأبحاث وأثبتت أن بروتين الشعر أثناء الحمل يسبب خلل هرموني ، وبالتالي يسبب تشوهات في تكوين الجنين ، لذلك يجب الابتعاد عن الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وبسبب تعرض الشعر عند الفرد للحرارة العالية فإنه ينتج غازات سيئة، ويمكن أن تسبب تلك الغازات انخفاض في ضغط الدم عند استنشاقها من قبل المرأة الحامل، ولذلك وجب علينا التنويه أن هذه الغازات مضرة بمرضي الربو وحساسية الصدر.

يسبب البروتين حكة والتهاب في فروة الرأس.

كذلك رائحة البروتينات التي غالباً ما تكون مزعجة ، تجعل المرأة الحامل تشعر بالغثيان والقيء ، فضلاً عن أعراض أخرى مثل الدوخة والقيء.

بدائل البروتين للمرأة الحامل

بعد عدد من التساؤلات حول هل البروتين مضر للحامل، تبحث النساء كثيراً عن أفضل البدائل للبروتين والتي تعمل علي تنعيم وفرد الشعر، فهناك بدائل طبيعية للبروتينات تلجأ إليها النساء الحوامل بسبب خوفهن المتزايد من استخدام البروتينات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ومن بين هذه البدائل ما يلي:

ماسك زيت الجرجير والجاز ويستخدم كبديل للبروتين لأنه يعطي نتائج قريبة من نتائج البروتين وتنعيم الشعر، ونتعرف الآن على طريقة استخدام تلك الوصفة

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.

ملعقة كبيرة زيت بصل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الثوم.

ملعقة من الجاز الأبيض

كيفية التحضير:-