أسهل طريقة لعمل الكيكة اليابانية القطنية الهشة بمكونات مضبوطة تماماً

طريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية، دائما ما يبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيكة اليابانية، حيث تعتبر الكيكة اليابانية واحدة من أشهر أنواع الكيكة التي تعرف في العالم كله، حيث يتم استخدامها كنوع من أنواع التورتات أو التشيز كيك وغيرها، فهي تتميز بقوامها الإسفنجي القطني الهش، ونوافيكم في هذا المقال طريقة أسهل طريقة لعمل الكيكة اليابانية القطنية.

أسهل طريقة لعمل الكيكة اليابانية

تعتبر الكيكة اليابانية من أشهر أنواع الكيكة الإسفنجية، والتي نالك على إعجاب الجميع من عشاق الكيكة، فهي تختلف تماماً عن الطرق التقليدية الأخرى، فهي تحتاج فقط بمكونات محددة، وطريقة تحضيرها تختلف تماماً عن الطرق الأخري المختلفة، والتي يمكن لأمهات عمل أفضل تورتة لأطفالها من خلالها.

ربع كوب لبن.

ربع كوب سكر.

نصف كوب جبنة كريمي.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

ربع كوب من السكر المطحون.

13 بياض بيضة.

8 صفارات بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 170، ونحضر صينية مناسبة وتبطن بورق الزبدة وتترك جانباً.

في وعاء نضع الحليب والجبنة والزبدة في وعاء، ونقلبهما جيداً لتذوب المكونات، وترفع من على النار لتبرد.

في وعاء أخر نضع صفار البيض مع الفانيليا والسكر ونخفقهما جيداً بالمضرب الكهربائي، ثم ننزل بخليط الجبن والحليب ونستمر في الخفق السريع.

نضيف للمكونات الدقيق والنشا ونقلبهما برفق لتتجانس المكونات.

في وعاء أخر نضع بياض البيض ونخفق جيداً للحصول على قوام كريمي أبيض، ثم نضيف السكر والاستمرار في الخفق.

نبدأ بإضافة ربع مقدار السكر والبياض للدقيق، ونقلب في اتجاه واحد من الأسفل للأعلى، ثم نضيف باقي الكمية تدريجياً مع التقليب.

نضع الكيكة في الصينية، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمسة دقائق، ثم نهدى النار إلى 155 لمدة ساعة إلا ربع لتنضج الكيكة تماماً.

نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم يتم تزينها بالطريقة المفضلة سواء بالكريمة أو الشوكولاتة، وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك ثم تقطع وتقدم بألف هنا.

المكونات:طريقة التحضير: