طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بطعم ونكهة فريدة

تعد الكفتة المشوية في الفرن من الأطباق الرئيسية على المائدة ولا غنى عنها ومعروفة لدي الكثير في جميع بلدان العالم العربي ويتم طهيها حسب كل بلد كما لأنها أكلة شهية ذات مذاق و طعم جميل، ولكن المكون الأساسي في تحضير الكفتة المشوية في الفرن هو اللحم بجانب إضافات و بالإضافة الى نكهات اخرى منها الصلصة والطماطم وتوابل متنوعة والطحنية، فضلا عن ذلك الكفتة المشوية في الفرن لا تحتاج وقت في تحضيرها و مكوناتها قليله سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقه الكفتة المشوية في الفرن تابعوا معنا. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات:- نصف كيلو لحمة مفرومة مفروم عليها قطع صغيرة من ليه الضاني.

عدد 2 حبة بصل كبيرة.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الاحتياج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

2 ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالكفتة المشوية.

عدد 1 حبة بيض.

ثلاث ملاعق من البقسماط تعمل على ربط الكفتة.

ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن نحضر الكبة الكهربائية ونضع فيها اللحمة والليه الضاني. يضاف البصل المبشور والبقدونس المفروم عليها. وبعد نقوم بفرم المكونات مع بعضها في فرم جيد حتى تتجانس. نحضر وعاء فارغ عميق ،ونفرغ فيه اللحمة وباقي المكونات بعد فرمها. ثم نقوم بإضافة البيضة ،تعمل تماسك الكفتة ونقلب جيدا. وبعد يضاف البقسماط لأنه يعمل على ربط الكفتة وعدم فكها من المكونات الأخري. نقوم بوضع التوابل من القرفة والزنجبيل و بهارات الكفتة. نبدأ في خلط المكونات مع بعضها باللحمة المفرومة خلط جيد. ندخل وعاء اللحمة المفرومة الثلاجة حتى يصبح جاهزة للتشكيل على شكل كور أو أصابع حسب المفضل لديكم وتترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. نخرج اللحمة المفرومة من الثلاجة و نقوم بتشكيلها على أسياخ الشوي حتى تنفذ كمية اللحمة المفرومة. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع فيها أصابع الكفتة. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وندخل الكفتة في الفرن. تخرج الكفتة من الفرن بعد النضج وتقدم على أطباق التقديم المرشوشة بالبقدونس، بجانب أطباق اخرى مثل الأزر و الصلطة و المخلل. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن تعد طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن من احلي واجمل الطرق الشهية اللذيذة سهلة التحضير في المنزل. الوسوم

تعد الكفتة المشوية في الفرن من الأطباق الرئيسية على المائدة ولا غنى عنها ومعروفة لدي الكثير في جميع بلدان العالم العربي ويتم طهيها حسب كل بلد كما لأنها أكلة شهية ذات مذاق و طعم جميل، ولكن المكون الأساسي في تحضير الكفتة المشوية في الفرن هو اللحم بجانب إضافات و بالإضافة الى نكهات اخرى منها الصلصة والطماطم وتوابل متنوعة والطحنية، فضلا عن ذلك الكفتة المشوية في الفرن لا تحتاج وقت في تحضيرها و مكوناتها قليله سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقه الكفتة المشوية في الفرن تابعوا معنا. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات:- نصف كيلو لحمة مفرومة مفروم عليها قطع صغيرة من ليه الضاني.

عدد 2 حبة بصل كبيرة.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الاحتياج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

2 ملعقة صغيرة من البهارات الخاصة بالكفتة المشوية.

عدد 1 حبة بيض.

ثلاث ملاعق من البقسماط تعمل على ربط الكفتة.

ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن نحضر الكبة الكهربائية ونضع فيها اللحمة والليه الضاني. يضاف البصل المبشور والبقدونس المفروم عليها. وبعد نقوم بفرم المكونات مع بعضها في فرم جيد حتى تتجانس. نحضر وعاء فارغ عميق ،ونفرغ فيه اللحمة وباقي المكونات بعد فرمها. ثم نقوم بإضافة البيضة ،تعمل تماسك الكفتة ونقلب جيدا. وبعد يضاف البقسماط لأنه يعمل على ربط الكفتة وعدم فكها من المكونات الأخري. نقوم بوضع التوابل من القرفة والزنجبيل و بهارات الكفتة. نبدأ في خلط المكونات مع بعضها باللحمة المفرومة خلط جيد. ندخل وعاء اللحمة المفرومة الثلاجة حتى يصبح جاهزة للتشكيل على شكل كور أو أصابع حسب المفضل لديكم وتترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. نخرج اللحمة المفرومة من الثلاجة و نقوم بتشكيلها على أسياخ الشوي حتى تنفذ كمية اللحمة المفرومة. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع فيها أصابع الكفتة. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وندخل الكفتة في الفرن. تخرج الكفتة من الفرن بعد النضج وتقدم على أطباق التقديم المرشوشة بالبقدونس، بجانب أطباق اخرى مثل الأزر و الصلطة و المخلل. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن تعد طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن من احلي واجمل الطرق الشهية اللذيذة سهلة التحضير في المنزل.

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