خلطات بمكونات طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله

تكثيف الشعر من الأمور الهامة التي يهتم بها العديد من النساء، فالشعر هو زينة المرأة وقد يحسها علي الجمال، كما أن جمال الشعر يعطي السيدة الثقة بالنفس والرضي، فقد يبحث الكثير من السيدات الذين يعانون من تساقط الشعر بكثرة عن افضل الوصفات التي تقدم وبمفعول سريع، وسوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها داخل المنزل.فوائد الثوم لتكثيف للشعر
للثوم فوائد عديد لتغذية الشعر وتقويته فقد يحتوي الثوم علي العديد من الفيتامينات المفيدة لتغذية الشعر مثل فيتامين E الذي يعمل علي تحسين الشعر وتعزيزه ونمو شعر صحي، كما انه يحتوي أيضا علي فيتامين B6، كما يعمل الثوم في القضاة علي الميكروبات والفطريات فيسهم ذلك في تنظيف فروة الرأس من القشرة، كما يعمل زيت الثوم علي حماية الشعر من التعرض لأشعة الشمس لان الثوم يعمل علي حماية الخلايا المنتجة الكيراتين الموجودة في فرة الرأس، فقد يعمل زيت الثوم للشعر أيضا من تخفيف الفراغات بفروة الرأس ويعمل علي تكثيف الشعر ويقوم بتقومية بصيلات الشعر ويمنع التساقط.
وصفة الثوم للشعر:
يمكن إضافة زيت عطر مثل زيت الورد والياسمين علي زيت الثوم لمنع انتشار الرائحة وتخفيف رائحة الثوم علي الشعر، كما يمكن تحضير زيت الثوم من العطارة ويمكن تحضيره في داخل المنزل بالخطوات التالية:
كيفية التحضير:
- عدة فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.
- قومي بطحن الثوم جيداً ثم أضيفي إليه ملعقتين العسل.
- قومي بغسل الشعر جيداً ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر ودلكيه جيداً، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعه، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.
وصفة الثوم والزنجبيل لتكثيف الشعر:
- قومي بتحضير بعض من فصوص الثوم.
- ملعقتان من الزنجبيل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- قومي بمزج الثوم مع ملعقين الزنجبيل.
- ثم ضيفي اليهم زيت الزيتون ومن الممكن إضافة زيت جوز الهند بدلا من زيت الزيتون.
- ضعي الخليط علي النار حتي يتحول لون الخليط إلي اللون البني الغامق.
- عليك القيام بتصفية الخليط جيداُ.
- ضعي الخليط علي فروة الرأس وقومي بتدليكه.
- اتركي الخليط علي الرأس لمدة ثلاثين دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
الوسوم
تكثيف الشعر من الأمور الهامة التي يهتم بها العديد من النساء، فالشعر هو زينة المرأة وقد يحسها علي الجمال، كما أن جمال الشعر يعطي السيدة الثقة بالنفس والرضي، فقد يبحث الكثير من السيدات الذين يعانون من تساقط الشعر بكثرة عن افضل الوصفات التي تقدم وبمفعول سريع، وسوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها داخل المنزل.فوائد الثوم لتكثيف للشعر
للثوم فوائد عديد لتغذية الشعر وتقويته فقد يحتوي الثوم علي العديد من الفيتامينات المفيدة لتغذية الشعر مثل فيتامين E الذي يعمل علي تحسين الشعر وتعزيزه ونمو شعر صحي، كما انه يحتوي أيضا علي فيتامين B6، كما يعمل الثوم في القضاة علي الميكروبات والفطريات فيسهم ذلك في تنظيف فروة الرأس من القشرة، كما يعمل زيت الثوم علي حماية الشعر من التعرض لأشعة الشمس لان الثوم يعمل علي حماية الخلايا المنتجة الكيراتين الموجودة في فرة الرأس، فقد يعمل زيت الثوم للشعر أيضا من تخفيف الفراغات بفروة الرأس ويعمل علي تكثيف الشعر ويقوم بتقومية بصيلات الشعر ويمنع التساقط.
وصفة الثوم للشعر:
يمكن إضافة زيت عطر مثل زيت الورد والياسمين علي زيت الثوم لمنع انتشار الرائحة وتخفيف رائحة الثوم علي الشعر، كما يمكن تحضير زيت الثوم من العطارة ويمكن تحضيره في داخل المنزل بالخطوات التالية:
كيفية التحضير:
- عدة فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.
- قومي بطحن الثوم جيداً ثم أضيفي إليه ملعقتين العسل.
- قومي بغسل الشعر جيداً ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر ودلكيه جيداً، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعه، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.
وصفة الثوم والزنجبيل لتكثيف الشعر:
- قومي بتحضير بعض من فصوص الثوم.
- ملعقتان من الزنجبيل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- قومي بمزج الثوم مع ملعقين الزنجبيل.
- ثم ضيفي اليهم زيت الزيتون ومن الممكن إضافة زيت جوز الهند بدلا من زيت الزيتون.
- ضعي الخليط علي النار حتي يتحول لون الخليط إلي اللون البني الغامق.
- عليك القيام بتصفية الخليط جيداُ.
- ضعي الخليط علي فروة الرأس وقومي بتدليكه.
- اتركي الخليط علي الرأس لمدة ثلاثين دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
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