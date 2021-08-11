لماذا لا يطول شعري مثل باقي الفتيات وما هي أسباب عدم نمو الشعر

لماذا لا يطول شعري مثل باقي الفتيات، هذا السؤال الذي قد تتعرض له الأمهات بشكل مستمر أو ربما تسأل الفتاة نفسها حول ذلك السؤال، فقد تبدو بعض حالات الشعر ثابتة لا يزداد نموه فلا يطول الشعر ولا تزداد كثافته، فتتعرض العديد من الفتيات إلى هذه الحالة حيث يعد الشعر من أهم مظاهر الجمال التي تحب أن تتمتع بها كل امرأه، لا داعي للقلق فالأمر ليس خطير أو صعب بل يمكن التغلب عليه بخطوات سهلة.

في هذا المقال نوضح لكم أسباب عدم نمو الشعر بالتفصيل وتوضيح كافة المعلومات، بالإضافة إلى وصفة تكثيف الشعر بسرعة فائقة بطريقة مضمونة بواسطة مكونات طبيعية من المنزل، حتى تحصل كل فتاة على ما تحلم به من شعر ناعم وطويل مثل ذيل الحصان.

لا سيما توجد العديد من الأسباب التي تمنع زيادة الطول بشكل ملحوظ عند النساء والرجال أيضاً، إليكم الأسباب في النقاط التالية:

العادات الخاطئة: مثل استخدام مكواة الشعر الكهربائية والشوار والمشط البلاستيك الذي يبث موجات سالبة تسبب تسقط الشعر.

عامل وراثي: قد تكون الجينات الوراثية هي العامل الرئيسي، فلا داعي للقلق فقط سيحتاج الأمر لبعض الوقت.

الإجهاد: يعد الإجهاد والمجهود الزائد مؤثر على النفسية التي بدورها تمنع نمو خلايا الشعر بشكل طبيعي.

الحجاب: أرتداء الحجاب لفترة طويلة في طقس مشمس حار هو أشهر أسباب تساقط الشعر، لذلك يجب مراعاة تهوية الشعر حتى تقوم الأنسجة على إعادة نمو الشعر من جديد.

تكثيف وتطويل الشعر

توجد العديد من الوصفات يمكن أستخدامها، لكننا نقدم لكم اليوم أسرع خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه بواسطة مكونات طبيعية يمكن تحضيرها عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت اللوز والخروع وجوز الهند والأرجان وعسل النحل في وعاء دائري. بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً حتى تتماسك المكونات وتتكون خلطة الزيوت لتطويل الشعر. ثم توزيع الخلطة على الشعر بالكامل من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق. تكرر هذه الخلطة مرة يومياً لمدة شهر كامل على التوالي دون أنقطاع.

ماسك الموز لتطويل الشعر

قومي بهرس ثمرتين من الموز في وعاء مع إضافة معلقة من عسل النحل وزيت الزيتون، خلط المكونات جيدا حتى يتكون ماسك الموز لتكثيف الشعر وتطويله، يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق، ثم غسل الشعر بالشامبو بعد مرور ساعة وتكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر.