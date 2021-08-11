طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بالليمون ووداعاً للكريمات مزيلة العرق

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون في المنزل، خلال هذه الفترة ومع انتشار حر الصيف يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الزائد، ولاسيما عندما يلتصق العرق بالملابس ويسبب لك الضيق والإحراج، وفي هذه الحالة فأنت بحاجة إلى مزيل عرق طبيعي والابتعاد عن مزيلات العرق المصنعة حتى تتجنبي تراكم السوائل التي يفرزها الجلد وحدوث الالتهابات، فهناك عدة مكونات طبيعية تساعد في صنع العديد من مزيلات العرق، بالإضافة إلى أنها تبيض الجسم وتجعله ذو رائحة عطرة، وفيما يلي سنعرض لكم طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي من الليمون.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون

كما هو معروف أن الليمون له خواص حمضية، وهو يساعدك على التخلص من رائحة العرق الكريهة ويغنيك عن استخدام مزيلات العرق التي تتكون من كيماويات يُمكن أن تتسبب في سد المسام، وتفاقم الالتهابات الجلدية أو انتشار الدمامل المؤلمة بالإبطين، وفي بعض الحالات النادرة قد تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، لذا تعرفي من خلال السطور القادمة على مكونات عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون.

المكونات:

عصير ليمونه واحدة.

2 ملعقة كبيرة من الشبه.

2 ملعقة من جل الألوفيرا الخام.

ملعقة فازلين طبي.

ملعقة مياه ورد طبيعي.

طريقة التحضير:

في بوله نظيفة ضعي كلاً من ماء الورد والليمون ونذيب الفازلين في الميكروويف أو بعمل حمام مائي ونضيف جل الألوفيرا إلى الخليط ونخلط المكونات ببعض جيدًا.

ضيفي الشبه واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات.

احفظي الخليط في علبة وطبقية على منطقة الإبطين بعد الاستحمام أو قبل الخلود للنوم، وستلاحظي فرق مذهل في القضاء على رائحة العرق.

القليل من صودا الخبز.

القليل من الليمون.

قطعة قطن.

عمل إسبراي للعرق من الليمون

طريقة التحضير: