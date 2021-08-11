وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة مجربه وسهله في المنزل

وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة مجربه وسهله عبر موقعنا، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات لإطالة الشعر نظراً لاعتقادهم أن جمال المرأة يكمن في طول شعرها، لذا يمكنك القيام بعمل الوصفات المتنوعة التي سنسردها خلال السطور القادمة.

مجربه وسهله في المنزل

هناك الكثير من الوصفات التي يُمكنك اتباعها للحصول على شعر طويل في أسرع وقت وبأقل التكاليف ودون الضرر بالشعر، لذا ننصحك باستخدام تلك الوصفات بشكل مستمر للحصول على نتيجة مضمونة.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بالبيض وزيت الخروع

تستخدم تلك الوصفة في زيادة إطالة الشعر كما تُساهم في منحه اللمعان والجاذبية، ويمكنك استخدامه عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

بيضة فقط.

كمية مناسبة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة خل.

نخلط البيض، والخل جيداً.

يتم إضافة زيت الخروع ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

نوزع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر جيداً.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستعمالوصفة العسل والبصل

تستخدم في حل العديد من مشاكل الشعر ومن بينهم مشكلة عدم النمو بشكل طبعيي، لذا اتبع ما يلي:

قم بوضع كمية من العسل في وعاء ونضيف إليه ماء البصل.

نضع الخليط على الشعر وندلك جيداً.

نترك المزيج على فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرة يومياً لمدة شهر للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة ماء الأرز

يحتوي ماء الأرز على مجموعة كبيرة من الفوائد الهامة لصحة فروة الرأس نظراً لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات الهامة لتحفيز نموه، لذا يمكنكم استخدامه عن طريق ما يلي:

مزج كمية مناسبة من الأرز في كمية ماء مناسبة.

نترك الأرز حتى ينقع بشكل جيد ثم نصفيه جيداً.

نوزع ماء الأرز على فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

نغسل الشعر بالماء الفاتر بشكل جيد.

نكرر عمل الوصفة السابقة لكي نحصل على النتيجة المطلوبة.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة مجربه وسهله في المنزل، لذا يمكنك القيام بها، ونود أن يكون نال إعجابكم.