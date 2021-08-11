سر مفعول كريم النشا والليمون لتبييض وشد تجاعيد الوجه في آن واحد وبلا عودة

يمكنك الآن عمل كريم النشا مع الليمون في البيت بكل سهولة، وبدون اي تكاليف وهذا الكريم مفيد جدًا لجميع انواع البشرة، فهو يساعد على تفتيح الوجه بسرعة بشكل أمن وفعال، كما أنه يساعد في التخلص من علامات التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويمكنك الاستغناء به عن الكثير من المنتجات الاخرى الكيماوية التي تضر البشرة بعد الاستعمال، وخاصتًا كريمات التفتيح.

كيف تصنعين كريم النشا والليمون في المنزل

بمكونات بسيطة تستطيعي صنع كريم النشا والليمون في المنزل، وطريقة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

ثلاث ثمرات من الليمون الاصفر الطازج

٢ ملعقة من النشا

كوب ماء صغير

طريقة التحضير

طريقة تحضير الكريم يتم ذلك من خلال اتباع الآتي:

في البداية قومي بتقطيع الليمون جيدًا إلى قطع صغيرة وضعيه في إناء به ماء.

نترك الليمون مع الماء ويرفع على النار حتى يستوي الليمون تمامًا.

بعد ذلك اتركي الليمون حتى يبرد، ثم قومي بوضعه في الخلاط واخلطيه جيدًا حتى تحصلي على عجين ناعم.

قومي بإضافة باقي المكونات من نشا، ماء، وبعد ذلك ارفعي مرة أخرى على الناس واستمري في التقليب المستمر جيدًا.

حتى يبدأ القوام و يصبح سميك وناعم ومتجانس بشكل جيد.

قومي بتعبئة الكمية كلها في علبة من الزجاج، وقومي بوضعها في الثلاجة.

طريقة التطبيق على البشرة

لابد قبل استخدام الكريم أن يتم تنظيف البشرة جيدًا، بالغسول.

ابدأي في توزيع الكريم على الوجه جيدًا،ودلكي الوجه أثناء وضعه، وبعد ذلك اتركيه حتى يجف تمامًا الوجه ثم قومي بغسله بالماء الفاتر

تكرار وضع الكريم باستمرار يؤدي إلى ظهور أفضل النتائج في وقت قصير.

ماهي فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

هذا الكريم له الكثير من الفوائد المهمة جدًا للبشرة، وينصح باستخدامه بشكل مستمر على البشرة وذلك لعدة أسباب وهي: