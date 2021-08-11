مع انحسار أعداد الإصابات بكوفيد 19 و قرار عودة الدراسة في المدارس مجددا، و انتظام الطلاب في الدراسة حضوريا بالمدارس تعود حيرة كل أم مجددا في أثناء التفكير يوميا لتحضير وجبة إفطار متجددة وغنية بالفيتامينات و المعادن التي يحتاج لها جسم الطفل، و ذلك حتى يقبل الطفل عليها و يتناولها بشهية و هو ما سوف نساعدك فيه عزيزتي الأم في مقالاتنا بشكل دوري و تقديم أسهل وجبات خفيفة يمكن تحضيرها في خطوات بسيطة، لتكون وجبة إفطار مميزة أو وجبة غذاء خفيفة مع الطفل أثناء اليوم الدراسي حتى تساعده على الصمود و التركيز جيدا و تحصيل دروسه بنجاح، و من الوجبات التي يحبها كل الأطفال مافن الدجاج بالجبنة، و الذي نقوم بتحضيره معا اليوم من خلال المقال التالي.

خطوات تحضير مافن الدجاج بالجبنة لأجمل وجبة إفطار أو غذاء خفيف

وبداية ننصح كل أم بأن تكون وجبة الإفطار التي تضعها في بوكس الطعام للطفل، هي وجبة متنوعة شاملة على كافة أنواع الفيتامينات و لا تقتصر على نوع واحد فقط من الطعام بحيث تمد جسم الطفل بكل ما يحتاج اليه، و أن تضم الوجبة كلا من البيض و الجبنة والخضراوات و احد أنواع الفواكه للتحلية بدلا من استعمال الحلويات و المثلجات و التي تسبب السمنة عند الأطفال و قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

نصف كيلو من الدقيق متعدد الأغراض.

أي كمية متاحة لديكي من الدجاج المطهي، بمعنى سوف نستخدم أي قطع فراخ متبقية من وجبة سابقة، و يتم تقطيعها الى قطع صغيرة.

زعتر ناشف.

كيس بيكنج بودر.

ربع كيلو جبن شيدر مبشور.

عدد 2 بصل متوسط الحجم و يتم فرمه جيدا.

ربع كيلو من التفاح الأخضر يتم تقشيره و فرمه .

عدد 2 بيضة كبيرة

ربع كيلو سبانخ يتم تقطيعها جيدا .

كاري

كركم

ربع لتر حليب.

ربع كوب زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

مكونات و مقادير مافن الفراخ بالجبنة

يتم خلط كلا من الدقيق والكاري الملح والفلفل والكركم والزعتر والبيكنج بودر معا.

نقوم بإضافة كلا من المكونات التالية: الدجاج، نصف كمية الجبن، ثم البصل وقطع التفاح والسبانخ المفروم في وعاء آخر.

يتم خفق البيض مع الحليب ومعهم زيت الزيتون ونقوم بإضافتهم الى المكونات الجافة.

نقوم بدهن صينية الكب كيك بأي مادة دهنية.

يتم توزيع الخليط في صينية الكب كيك و نضع عليهم بقية كمية الجبن فوق الوجه.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تصل الى 180 مئوية.

نترك صينية الكب كيك حتى تنضج المافن ويصبح الوجه لونًا ذهبيًا.

تقدم مع العصير الفريش للحصول على المزيد من الفيتامينات

و الآن هيا بنا مع خطوات تحضير ألذ وجبة إفطار للأطفال و الكبار معا