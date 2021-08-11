طريقه صبغ الشعر احمر رماني في البيت وبمكونات بسيطه وسهله في البيت

طريقه لصبغ شعر احمر رماني، الشعر الأحمر وطريقه صبغه بدون مراكز تجميل، في البيت وبمكونات سهله وبسيطه للغايه، وكما نعلم إن هناك بعض النساء يحبون اللون الأحمر، ولهذا يظل البعض منهم الذهاب لمراكز التجميل، حيث إن من الممكن إن تكون المكونات غير مغذيه الشعر ومضره وتسبب أضرار سلبيه علي فروه الرأس، وهذا يجعل خصله الشعر مجعده ومقصفه، ولهذا نتعرف اليوم علي كيفيه صبغ الشعر بالون الأحمر الرماني بالبيت.

طريقه لصبغ شعر احمر

سنتعرف ألان علي المكونات اللازمة لعمل الصبغة الحمراء الرماني، حيث يوجد بعض الأشخاص يعانون من مشكله الشيب وألان سأعرض عليكم افضل لون صبغه يغطي الشيب ومكونات سهله بالبيت.

10 من ملاعق الحنه التي تباع عن بعض العطارين.

ماء مغلي لكي يساعد علي العجن.

1 معلقه كبيره من الحليب أو الزبادي.

بياض بيضه.

ملعقه من زيت الذرة أو أي نوع زيت.

2 لمونه كبيره.

نحضر وعاء خلط مكونات الصبغة مع بعضها، نضع الحنه في الوعاء ثم نقوم بإضافة لمون واللبن ونضف قدر مناسب من الماء المغلي للعجن. يجب الحصول علي عجينه لينه قابله للفرد. ويجب الحرص علي أن يكون جميع الخليط واحد وعدم وجود أي من الكتلات في الخليط. بعد خلط جميع المكونات والحصول علي عجينه لينه يتم تغطيه العجينة حتي يتم تخميرها، وتترك لمده تصل ل 30 دقيقه. بعد ذلك نقوم بوضع بياض البيض عليها ويتم العجن مره اخري . ثم نضع الزيت علي الشعر ويتم التدليك جيدا، ويتم وضع الزيت لحماية الشعر من جفاف التي تسببها الحنه. يتم وضع الخليط علي الشعر جيدا كل خصله يتم وضع عليها بعض من الحنه، ويترك لمده تصل ل ساعتين وفقا للدرجه المطلوبة حسب الرغبة، وهذه يعتمد علي درجه اللون حيث إن تم تركها فتره كبيره سنحصل علي شعر احمر اغمق واقوي واجمل. ثم يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء حتى يتم غسل زوائد الحنه، يتم تنشيف الشعر جيدا ويترك لمده تصل ل ربع ساعه قبل تمشيط الشعر، وذلك لتجنب تقصف أو سقوط خصلات الشعر حيث إن الشعر عندما يكون مبلل يصبح في اضعف حالاته. وبعد التمشيط سنلاحظ إن الشعر اصبح احمر رماني ومذهل ورائع، وانصح الجميع بتجربتها.

تحضير صبغه شعر احمر

بذلك قدمنا لكم طريقه صبغ الشعر احمر رماني في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، بدلا من الذهاب لمراكز البيوتي سنتر.